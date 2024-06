Ballando con le stelle, nel cast anche una famosa cantante: ecco di chi si tratta

Gossip TV

Nuove indiscrezioni sul cast della prossima edizione di Ballando con le stelle: oltre a Francesco Paolantoni, nel cast del talent show di Rai 1 condotto da Mill Carlucci ci sarà la famosa cantante Nina Zilli.

Fervono i preparativi per la prossima edizione di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci che partirà a settembre 2024 su Rai 1. Ma chi saranno i Vip che decideranno di scendere sulla famosa pista da ballo? Stando alle ultime indiscrezioni, nel cast ci sarà anche la famosa cantante Nina Zilli.

Nina Zilli nel cast di Ballando con le stelle: le ultime indiscrezioni

Colpaccio per Milly Carlucci. Dopo il comico Francesco Paolantoni, che abbiamo già visto con la conduttrice ne L’Acchiappatalenti, anche una famosa cantante entrerà nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 che tornerà sul piccolo schermo a settembre 2024. Stiamo parlando di Nina Zilli, che si mostrerà per la prima volta in una versione inedita. A rivelarlo è stato Andrea Laffranchi nel podcast Pezzi:

C’è una novità che riguarda Nina Zilli. No, non condurrà qualcosa, ma sarà una concorrente di Ballando con le Stelle. Non è la sua prima esperienza in televisione, in passato ha fatto anche Italia’s Got Talent. Adesso invece sarà una delle nuove concorrenti di Ballando con le Stelle. Se è preparata? Ma lì avrà un coach pronto ad aiutarla.

La partecipazione di Nina Zilli a Ballando con le stelle è stata commentata anche da Luca Dondoni, che non ha nascosto i suoi dubbi. Senza mezzi termini, il giornalista ha ammesso che non riesce ancora ad immaginarsi la famosa cantante ed ex giudice di Italia’s Got Talent nella trasmissione condotta da Milly Carlucci:

Oddio l’hai detto davvero, pensavo che questo scoop l’avresti tenuto. Ma lei non è un po’ legnosa ragazzi? Non riesco ad immaginarla che balla. Adesso si arrabbia. Non l’ho mai vista proprio danzare. Lì dovrà fare dei balli veri, delle coreografie, la salsa. Non dico cattiverie, ma la vedo un po’ rigida. Domani alzerà il telefono e si arrabbierà. Comunque questa è una vera notizia.

Il possibile cast della prossima edizione di Ballando con le stelle

Per la prossima stagione di Ballando con le stelle, Rai 1 ha deciso di puntare ancora più in alto per contrastare la concorrenza di Maria De Filippi e Tú sí que vales già a partire da settembre con due appuntamenti in più rispetto alle passate edizioni. Il cast della 19esima edizione, quindi, dovrà essere al livello delle aspettative. Il sogno di Milly Carlucci è convincere Federica Pellegrini a scendere in pista, ma non solo. Oltre alla campionessa sportiva sarebbero in lizza per entrare nel cast anche Nadia Mayer di Casa a prima vista, la cantante BigMama e la soubrette ed ex velina di Striscia La Notizia Melissa Satta. Chi di loro entrerà effettivamente a far parte del programma?

