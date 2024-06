Ballando con le stelle, Milly Carlucci a ruota libera: la verità sulla partecipazione di Barbara D'Urso e Chiara Ferragni

Gossip TV

La conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, rompe il silenzio e parla della possibile partecipazione di Barbara D'Urso e Chiara Ferragni alla prossima edizione del talent show di Rai 1.

Milly Carlucci è già al lavoro per la prossima edizione di Ballando con le stelle, che partirà a settembre 2024. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha raccontato di essere alle prese con i casting per trovare i personaggi del mondo dello spettacolo più adatti a mettersi in gioco sulla famosa pista da ballo di Rai 1.

Milly Carlucci smentisce i rumors sul cast di Ballando con le stelle

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il popolare talent show che partirà il prossimo settembre 2024 su Rai 1 per contrastare l’agguerrita concorrenza di Tu Sì Que Vales in onda su Mediaset e che vedrà tra gli insegnanti di ballo anche i giovani Nikita Perotti e Sophia Berto. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni mentre è in tour con Ballando On The Road, l'amata conduttrice Milly Carlucci ha infatti rivelato di essere già al lavoro con la sua squadra per formare il cast.

A proposito del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, Milly ha parlato della giuria, di aver ricevuto varie auto-candidature, come quella di Roberta Capua, e della possibilità di vedere sulla famosa pista da ballo di Rai 1 qualche star proveniente da una delle ultime serie turche di successo, come è stato per L’Isola dei Famosi che ha "arruolato" Aras Senol:

Le auto-candidature sono una cosa che ci onora molto. Il cast non dipende dal fatto che uno sia un grande, medio o piccolo personaggio, ma dall’armonia del gruppo. Come per una cena si cerca di creare una sintonia tra amici [...] C’è il problema della lingua. Se sei bello e affascinante, ma parli con la traduzione simultanea non funzioni. Abbiamo chiamato tante volte personaggi famosi che non parlavano italiano, ma come ballerini per una notte. In questo momento stiamo facendo il cast, solo dopo parleremo di giuria e "tribuni" a bordo campo.

Milly Carlucci e le parole su Chiara Ferragni e Barbara D'Urso

Milly Carlucci ha poi rotto il silenzio sulla durata di Ballando con le stelle e sulla presunta partecipazione di due grandi donne di successo alla prossima edizione. Stiamo parlando dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, al centro del gossip per la sua situazione sentimentale, e della conduttrice Barbara D'Urso, ora libera da contratti. A tal proposito, però, la conduttrice del popolare talent show ci ha tenuto a smentire le ultime indiscrezioni:

Ci hanno chiesto di anticipare la partenza a fine settembre. Chiara Ferragni? Ogni tanto scopro che siamo in corsa per qualcuno, ma fa parte del rutilante mondo del casting [...] Barbara D'Urso sì ora è libera, ma far parte del nostro cast implica la voglia di una persona di mettersi in gioco, lavorare tutti i giorni, aprirsi e raccontarsi.

