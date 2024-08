Ballando con le Stelle, "Milly Carlucci vorrebbe Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi, nel cast": l'indiscrezione

Gossip TV

Secondo alcuni rumors, sembra che Milly Carlucci punti anche a reclutare Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi, per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ecco cosa sappiamo!

Il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle è stato annunciato, ma sembra che Milly Carlucci abbia ancora in serbo diverse sorprese per il pubblico appassionato del dancing show di Rai1. Infatti, con un video pubblicato sui canali social del programma, la conduttrice ha svelato che altri due nomi saranno rivelati tra qualche tempo. Di chi si tratterà? Secondo alcune recenti indiscrezioni, uno di questi vip potrebbe essere Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi, una delle concorrenti della prossima edizione.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci interessata ad Alessandro Matri? "Farebbe carte false per averlo nel cast"

Federica Nargi è stata una delle prime concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle ad essere annunciata. La showgirl ed ex Velina è attualmente in vacanza a Formentera con il compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice. Ebbene, sembra che Milly Carlucci possa essere interessata a coinvolgere anche Matri nel cast del dancing show.

A rivelarlo è il settimanale Chi, che ha pubblicato le foto della famiglia Nargi-Matri in vacanza a Formentera. Stando a ciò che riporta il settimanale di Alfonso Signorini, sembra che Milly Carlucci sia pronta ad accogliere anche l'ex calciatore, oggi opinionista di DAZN, nel cast del dancing show.

Non sarebbe certo la prima volta che una coppia partecipa a Ballando con le Stelle: nella scorsa edizione ci furono Simona Ventura e Giovanni Terzi, che hanno anche annunciato le nozze durante una delle esibizioni. Per non parlare di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, professionista del programma, con cui però l'ex opinionista non farà coppia fissa nel dancing show.

Ballando con le Stelle, ecco il cast della prossima edizione

Il cast di Ballando con le Stelle è al completo e gli undici concorrenti annunciati in questi giorni sono pronti a mettersi in gioco sulla pista da ballo e a tentare di conquistare il cuore della giuria del dancing show di Rai1. Nel cast della trasmissione, per la nuova edizione, anche Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e l'attore della popolare serie Terra Amara Furkan Palali. Con l'annuncio di quest'ultimo il cast del programma è oramai completo e non resta che attendere il 28 settembre per vedere i concorrenti scendere in pista con i partner professionisti che saranno loro assegnati.

Tuttavia, con un misterioso video pubblicato qualche giorno fa, Milly Carlucci ha rivelato che saranno in seguito annunciati altri due nomi bomba che lasceranno il pubblico a bocca aperta:

" Ci siamo davvero. Abbiamo chiuso il cast della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, è tutto vero. Adesso lo vedrete in onda, vedrete in promo con i nomi. Però c’è una piccola sorpresa, nel promo non ci sarà proprio tutto il cast. Perché vogliamo lasciare una codina interessante che vi sveleremo in un secondo tempo. Quando? Mica lo potete sapere adesso. Ci sono due nomi che non vi dico, sono chiusi e impacchettati. Non posso dirlo ora, ve li dirò più avanti. Dai giochiamo un po’. Sono nomi forti, molto carini, per questo ve lo voglio dire dopo. Giochiamo un po’!"

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle