Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela chi saranno le "ballerine per una notte"

Milly Carlucci, ospite a Da noi… a ruota libera, ha rivelato alcune novità riguardanti la 19ª edizione di Ballando con Le Stelle, che tornerà in onda a partire da sabato 28 settembre prossimo.

Durante una recente intervista nel programma "Da noi... a ruota libera", talk show di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, Milly Carlucci, ha svelato alcune interessanti anticipazioni sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle, giunta alla sua 19ª stagione.

Ballando con le Stelle, le stelle del volley come ballerine per una notte

Incalzata dalle domande della conduttrice, la Carlucci ha rivelato un dettaglio che ha subito infiammato l'entusiasmo del pubblico. La conduttrice ha annunciato che non ci sarà solo una ballerina speciale, ma ben sette campionesse olimpiche di pallavolo che scenderanno sulla pista da ballo. Si tratta delle atlete che hanno conquistato l'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, un annuncio che ha subito suscitato grande emozione tra i telespettatori.

“Non una, non due, ma sette campionesse dorate saranno protagoniste della nostra serata”, ha rivelato la Carlucci. Le campionesse, divise tra le squadre di Conegliano e Milano, parteciperanno alla Supercoppa di Volley femminile che si terrà lo stesso giorno dell'inizio dello show, il 28 settembre. Dopo la partita, grazie alla collaborazione con la Lega Volley, queste atlete verranno a Ballando con le Stelle per esibirsi come "ballerine per una notte".

Le protagoniste di questa speciale serata saranno le stelle del volley italiano: Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Caterina Bosetti, Monica ‘Moki’ De Gennaro, Sarah Fahr e Anna Danesi. Abituate a brillare sui campi da gioco, queste straordinarie atlete mostreranno una nuova sfaccettatura del loro talento, affrontando una sfida completamente diversa e affascinando il pubblico con la loro forza ed eleganza.

Un cast ricco di celebrità si prepara a brillare nella nuova edizione di Ballando con le Stelle su Rai1. Sono 13 i concorrenti che parteciperanno al programma, provenienti da mondi diversi, tra cui attori, sportivi olimpici, comici, conduttori e cantanti. Inoltre, sono stati svelati anche gli abbinamenti tra i concorrenti e i ballerini professionisti.

Tra i protagonisti troviamo Bianca Guaccero, attrice e conduttrice, che sarà affiancata dal ballerino Giovanni Pernice, una nuova aggiunta al cast, che sostituisce i professionisti Lucrezia Lando e Simone Casula. Federica Nargi, ex velina e modella, si esibirà con Luca Favilla, mentre l’attore e regista Luca Barbareschi danzerà con Alessandra Tripoli, un volto storico del programma. Il comico Francesco Paolantoni sarà in pista con Anastasia Kuzmina, mentre l’attore turco di "Terra Amara", Furkan Palali, balla con Erica Martinelli, anche lei una nuova arrivata tra i professionisti.

Tra gli altri partecipanti, troviamo Sonia Bruganelli, ex opinionista del GF, che sarà accompagnata da Carlo Aloia, mentre Angelo Madonia, compagno di Sonia, ballerà con la campionessa olimpica Federica Pellegrini. Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, sarà abbinata a Nikita Perotti, un altro volto emergente di "Ballando on the road". Il campione olimpico di scherma Tommaso Marini sarà partner di Sophia Berto, mentre I Cugini di Campagna si esibiranno con Rebecca Gabrielli. Infine, Nina Zilli si esibirà con Pasquale La Rocca, Alan Friedman con Giada Lini, e Massimiliano Ossini sarà accompagnato dalla storica ballerina Veera Kinnunen.