Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: "Barbara D’Urso nel cast? Ecco la verità"

Milly Carlucci, intervistata da Super Guida Tv, ha parlato della nuova edizione di Ballando con Le Stelle, il dancing show di Rai1, in cui diversi vip si esibiscono in coppia con maestri di ballo alla ricerca della performance perfetta.

Il popolare programma della rete ammiraglia di Piazza Mazzini tornerà in onda diciannovesima edizione a partire da sabato 28 settembre 2024. Ecco cosa ha dichiarato la conduttrice:

"Ci teniamo ancora una volta, per questa 19esima edizione, ad essere un programma che è una sicurezza per la nostra rete che ci dà budget, fiducia, spendiamo dei soldi che devono servire a intrattenere in maniera superba il pubblico di Rai1. La partenza anticipata è sempre un po’ complicata perché c’è di mezzo il mese di agosto dove tutto un po’ si ferma. È complicato ma era necessario alle luce delle dodici puntate che faremo quest’anno e quindi di un’edizione extralarge. Ci sono più coppie ed è tutto un lavoro complesso, grande

Ancora da definire, il cast, anche se si vociferano già diversi vip pronti a mettersi in gioco (tra gli altri, l'ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli). A tal proposito, la Carlucci ha dichiarato:

"Stiamo ancora finendo il cast. Finito il cast si parlerà di tutto il resto. Abbiamo tanti contatti che sono stati avviati e portati ad una fase conclusiva ma mancano ancora le firme perché quelle arrivano quando burocraticamente abbiamo la matricola e quindi possiamo firmarli. Non possiamo ancora dire niente.

Si è parlato di due nomi bomba quest'anno, ovvero Belen Rodriguez e Barbara D'Urso, entrambe ormai lontano da Mediaset:

"Facciamo interviste a 360 gradi e ci interessiamo di tutto il mondo che si muove intorno allo spettacolo ed è possibile portare in tv. Poi alcune cose riescono, alcune no. Quelle che non escono un anno, magari vengono buone l’anno dopo, due anni dopo, tre anni dopo. L’importante è resistere in modo che negli anni riesci a portare dentro personaggi che cinque anni prima ti hanno detto mai nella vita, chi lo può dire. Si sono dette tante cose, a me piace far volare la fantasia dei lettori, dei siti, blog. Questo è anche una parte del nostro gioco, che si chiacchiera e si dicono tante cose. Poi vero o non vero, non domandiamocelo."

Ballando con le Stelle è la versione italiana del format britannico "Strictly Come Dancing". L'edizione italiana ha debuttato su Rai 1 il 8 gennaio 2005, condotta da Milly Carlucci, che è rimasta il volto storico e la presentatrice del programma. Il programma consiste in una competizione di ballo tra coppie formate da una celebrità e un ballerino professionista. Le coppie si sfidano ogni settimana esibendosi in diversi stili di danza, tra cui il tango, il valzer, il cha cha cha, la salsa e molti altri. Le performance sono valutate da una giuria di esperti e dal pubblico a casa, che può votare tramite televoto. La giuria è composta da esperti di danza e celebrità del mondo dello spettacolo, i quali valutano le esibizioni delle coppie assegnando punteggi. Il giudizio della giuria è combinato con il voto del pubblico per determinare quali coppie avanzano nella competizione e quali vengono eliminate. La giuria di Ballando con le stelle, salvo cambiamenti all'ultimo, dovrebbe essere la stessa degli anni scorsi, con Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.