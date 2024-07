Sonia Bruganelli nel cast di Ballando con le Stelle

Gossip TV

Per la nuova edizione del talent show di Rai1, Ballando con le Stelle, sarebbe pronta a scendere in pista l'ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli.

Ballando con le Stella, arriva Sonia Bruganelli e il fidanzato Angelo Madonia

Il programma, condotto da Milly Carlucci tornerà in onda con la diciannovesima edizione a partire dal prossimo autunno e come sempre, mesi prima, giungono indiscrezioni e rumors sul cast sempre particolarmente stellare. Secondo quanto riferisce il sempre ben informato TVBlog, l'ex opinionista del Gf Vip e dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, realizzerà il suo sogno di danzare nella pista del talent show più amato di Rai1. E non finisce qui. Insieme alla Bruganelli ci sarà anche il fidanzato Angelo Madonia, ballerino professionista del programma.

Il cast dello show di Rai1 è naturalmente in via di formazione", si legge sul portale, "fra questi spicca quello dell’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Ma ci sono anche quelli di Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Marina Morgan ed Enrica Bonaccorti. A questi nomi TvBlog è in grado di aggiungerne uno certamente di spicco. Si tratta di Sonia Bruganelli . L’ex moglie di Paolo Bonolis è al centro delle cronache rose di questi tempi per la sua relazione con Angelo Madonia, uno dei maestri proprio di Ballando con le stelle. Sonia dunque si troverebbe a fare la concorrente del programma in cui il compagno riveste il ruolo di maestro. Pare però, secondo quanto apprendiamo, che Sonia Bruganelli non verrà messa in coppia con Madonia che dunque non sarà il suo maestro di ballo."

Secondo quanto inoltre riferisce sempre TvBlog, il dancing show di Rai1 inizierà il 28 settembre 2024 con dodici appuntamenti che rappresenta una novità assoluta per il programma di Milly Carlucci. Oltre il cast che sarà annunciato ufficialmente poche settimane prima della data di inizio, la giura di Ballando è stata ancora una volta confermata con le presenze di Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto