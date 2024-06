Ballando con le stelle, Milly Carlucci apre le porte a Chiara Ferragni: "È un grandissimo personaggio"

Gossip TV

La conduttrice Milly Carlucci parla della prossima edizione di Ballando con le stelle e rivela che le piacerebbe vedere la famosa imprenditrice Chiara Ferragni sulla famosa pista da ballo di Rai 1.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle, il popolare talent show di Rai 1 che tornerà in onda il prossimo settembre 2024. Nell'attesa, pare che la conduttrice Milly Carlucci abbia messo gli occhi sulla famosissima imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni nel cast di Ballando con le stelle?

Chiara Ferragni nel cast di Ballando con le stelle? Tutto è nato durante una delle ultime puntate de La Vita in Diretta quando Selvaggia Lucarelli si è messa a scherzare sull’eventualità di invitare la famosa e discussa imprenditrice digitale nel talent show di Rai 1 insieme alla conduttrice Milly Carlucci, che ha colto la palla al balzo: "Porte aperte per Chiara. Ma perché non la chiami tu? Chiedile di venire!".

Intervistata di recente dal Corriere della Sera, la conduttrice di Ballando con le stelle ha ripreso l'argomento rivelando che non disdegnerebbe l’arrivo della Ferragni sulla famosa pista da ballo di Rai 1. Parlando della giuria della prossima edizione del talent show, infatti, Milly ha ammesso che le piacerebbe avere l'ex compagna di Fedez nella sua trasmissione:

Confermata la giuria, che è il punto di forza di “Ballando”, insieme al cast artistico. I concorrenti per la prossima edizione? Il programma inizierà a fine settembre, la strada è lunga. Va pensato. Se ci sono porta aperte per Chiara Ferragni nel cast di Ballando? Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo.

Leggi anche Amato comico nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle

Milly Carlucci riuscirà a convincere la Ferragni? Se così fosse, per Milly Carlucci sarebbe un vero e proprio colpaccio. A proposito dei vari protagonisti di Ballando con le stelle, l'amata conduttrice del talent show di Rai 1 ha svelato qual è il concorrente che più le è rimasto nel cuore e quello che invece è migliorato di più, considerando la partecipazione di personaggi un po' più su con l’età come Lino Banfi, Giampiero Mughini, Iva Zanicchi:

Tutti fanno sacrifici enormi. Emblematica è la storia di Gabriel Garko, che si è infortunato due volte e avrebbe dovuto ritirarsi. Invece, con spirito agonistico e forza coriacea, dopo la rottura del tendine al braccio, ha continuato a ballare arrivando fino alla semifinale [...] Iva e gli altri sono la dimostrazione che non ci si deve mai fermare. L’età è solo nella nostra testa. E tutto è possibile.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.