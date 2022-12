Ballando con le Stelle, lite furiosa dietro le quinte del programma. Cos'è successo?

Gossip TV

A Ballando con le Stelle non si litiga solo davanti alle telecamere, ma anche dietro le quinte. I protagonisti di questa lite sono Ema Stokholma e Angelo Madonia. Ma cos'è successo davvero? Ecco cosa hanno detto i due diretti interessati.

A quanto pare le liti a Ballando con le Stelle non vanno in scena solo in studio, davanti al pubblico, ma anche dietro le quinte. A quanto pare, Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno discusso duramente nel dietro le quinte. La conferma è arrivata dalla conduttrice radiofonica stessa, che ha risposto su Instagram alle domande dei fan.

Ballando con le Stelle, lite tra Ema Stokholma e Angelo Madonia, la confessione della conduttrice radiofonica

La coppia è tra le più amate a Ballando con le Stelle, non solo per la bravura, ma anche per la chimica e il percorso che hanno compiuto insieme. In particolare, Ema Stokholma ha raccontato in più di un'occasione la sua difficile infanzia, in compagnia di una madre a volte assente, a volte, addirittura, abusiva e le difficoltà nel crescere non riuscendo a fidarsi degli uomini.

Grazie al suo partner di ballo, Angelo Madonia, però, questa diffidenza è calata pian piano. "Lui mi fa sentire protetta" ha dichiarato più volte la conduttrice, mentre il ballerino, da parte sua, si imbarazzava sempre quando la sua partner di ballo esternava i sentimenti per lui. E sì, perché oltre alla stima professionale, tra i due è nato anche l'amore. Prima negato, soprattutto, da Madonia, poi è proprio da lui che è arrivata la conferma della sua storia d'amore con Ema Stokholma con la pubblicazione sul suo profilo Instagram di una foto con il loro primo bacio.

Ma, si sa, l'amore non è bello, se non è litigarello. E, infatti, rispondendo alle domande dei suoi follower su Instgram, Ema Stokholma ha rivelato di una lite furiosa con il suo partner di ballo e di vita nel dietro le quinte del programma: "Se venerdì abbiamo litigato?! Sì, è vero, ma voi come fate a saperlo? Angelo è un po' severo in sala prove, perché comunque in sala ci sono dei giorni in cui sto proprio zitta, dico solo 'ok'. Lui mi dice 'avanti, dietro, passo, passo, indietro, ok? Poi fai questo passo, ok?' Dopo un'ora di ok, vorrei spaccargli la faccia."

La conduttrice ha anche rivelato che si impegnerà al massimo pur di vincere e che Milly Carlucci ha in serbo molte sorprese per il gran finale.

