Ballando con Le Stelle: Laura Freddi scartata a causa di Sonia Bruganelli? Il botta e risposta sui social

Gossip TV

La Bruganelli, nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, ha condiviso un rumors riguardante Laura Freddi esclusa dal dancing show di Rai1, proprio a causa dell'ex moglie di Paolo Bonolis.

A partire da sabato 28 settembre, tornerà in onda la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il fortunato dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Laura Freddi esclusa per colpa di Sonia Bruganelli?

La diciannovesima edizione di Ballando Con le Stelle si estenderà in puntate una durtaa di 240 minuti ciascuna, partendo alle 20.35 e concludendosi oltre la mezzanotte. Il cast, come sempre, si preannuncia davvero entusiasmante: Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, i Cugini di Campagna, Furkan Palali, Tommaso Marini e un quattordicesimo nome bomba che è ancora top secret.

Per quanto riguarda le prime indiscrezioni sul dancing show, Dagospia, ha spifferato che ci sarebbe un vip particolarmente capriccioso che starebbe mettendo a rischio la sua stessa partecipazione e inoltre, da qualche giorno, si è diffuso un nuovo chiacchierato rumors per il quale Laura Freddi avrebbe provato a far parte del cast senza successo, notizia confermata dalla stessa showgirl ma si è alimentato un dubbio sulla sua esclusione. Sbirciando in rete ci sarebbe un'ipotesi e un colpevole. La colpa sarebbe di Sonia Bruganelli. Ricordiamo che Sonia e la Freddi sono state entrambe ex compagne di Paolo Bonolis e da qui nasce la loro rivalità anche se è sempre stata smentita dalle dirette interessate.

Tornando dunque alla notizia, la Bruganelli ha condiviso una notizia che riporterebbe lo scoop sull'esclusione di Laura Freddii

"Ma mi fate almeno iniziare? Laura devi dirmi nulla? " ha scritto Sonia taggando proprio l'ex ragazza di Non è la Rai che ha prontamente replicato:

"Che ti devo dire? Nulla! Solo in bocca al lupo"