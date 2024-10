Ballando con le Stelle, incidente durante le prove per Sonia Bruganelli: ecco come sta ora

Gossip TV

Sonia Bruganelli si è ferita durante le prove per la prossima puntata di Ballando con le Stelle. Ecco come sta oggi!

Incidente per Sonia Bruganelli durante le prove di Ballando con le Stelle: a comunicarlo è stato Carlo Aloia, suo partner di ballo tra i professionisti del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, incidente durante le prove per Sonia Bruganelli

Mentre era impegnata nelle prove per la prossima puntata di Ballando con le Stelle, che tornerà in onda sabato 12 ottobre, Sonia Bruganelli ha avuto un piccolo incidente che le ha impedito di portare a termine gli allenamenti. A comunicare la notizia è stato Carlo Aloia che sui social ha rivelato come sta oggi la sua allieva e partner:

"Sonia ha avuto un piccolo problema, anche se piccolo non è, ma ha avuto un piccolo intoppo. Sta affrontando questi allenamenti con tutta la forza che ha. Sta facendo un'operazione importante. Mi auguro che vi piaccia la nuova coreografia, ci vediamo sabato!"

A sua volta, Sonia Bruganelli ha postato la foto di un referto medico, quello della lastra a cui si è sottoposta, e ha svelato che si è fratturata una costola durante le prove:

"Frattura dell'arco anteriore della decima costa di destra - si legge nel referto - utile monitoraggio strumentale"

Al referto l'ex opinionista ha poi aggiunto, taggando il compagno di ballo: "Ma continueremo a provarci, vero, Carlo?".

Ballando con le Stelle, lite tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli

La presenza di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle ha spinto Selvaggia Lucarelli a stuzzicarla durante la seconda puntata, poco prima di dare un suo giudizio sull'esibizione dell'ex moglie di Paolo Bonolis.

Tuttavia, le parole della giudice non sono piaciute molto a Bruganelli che, a La vita in diretta, ha poi tuonato contro di lei. Ospite nel programma di Alberto Matano, Bruganelli ha spiegato che si è sentita del tutto ridicolizzata dopo la sua esibizione e che la giudice ha tirato in ballo aspetti privati della sua vita.

Le parole di Selvaggia Lucarelli sono state per Bruganelli un "attacco completamente gratuito" al quale ha assistito anche sua figlia da casa. Alle parole di Sonia Bruganelli, ha replicato Selvaggia Lucarelli che ha commentato sui social: "Toccherà dare 10 a tutti quelli con prole", per poi approfondire il suo pensiero nelle stories su Instagram.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle