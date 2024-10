Ballando con le Stelle, continua lo scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: "Mai più nulla a che fare con lei"

Gossip TV

Selvaggia Lucarelli, ha puntualizzato nuovamente sulle dichiarazioni di Sonia Bruganelli che ha tirato in ballo sua figlia, dopo il severo giudizio della giura di Ballando con le Stelle.

Sabato scorso, è andata in onda la seconda puntata del dacing show di Rai1, Ballando con le Stelle. Quest'anno nel cast della diciannovesima edizione c'è anche Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis ed ex opinionista dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello.

Selvaggia Lucarelli replica a Sonia Bruganelli: "Questo chiarisco le cose qui, perché non è mia intenzione avere più a che fare con questa persona in pubblico"

La Bruganelli si è esibita con insieme al ballerino professionista Carlo Aloiasi e hanno danzato un Charleston sulle note di "Bad Romance" di Lady Gaga, tuttavia l'esibizione non ha riscosso il favore della giuria. Il loro numero ha incontrato un certo dissenso, culminato in un penultimo posto nella classifica finale della serata. Tra i giudizi più critici, quello di Selvaggia Lucarelli è stato particolarmente pungente suscitando la reazione piccata di Sonia.

La Bruganelli, ospite da Alberto Matano a La Vita in Diretta, ha parlato del giudizio espresso da Selvaggia Lucarelli dichiarando:

"Selvaggia è una persona molto intelligente, sensibile e ha un figlio. Nel momento in cui lei ha ridicolizzato la mia esibizione, io ho una ragazza a casa che ha 16 anni, per cui sono la madre, mi sono messa in gioco e va bene. Mi ha detto che sembravo piccola, ed è vero perché quello è un aspetto di me che non ho mai tirato fuori e in due puntate non posso levarmi tutto quello che ho provato a costruire in anni di vita un po’ diversa. Però quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, io sapevo che avevo mia figlia a casa e sinceramente mi è sembrato totalmente gratuito. Ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca."

Le parole dell'ex moglie di Bonolis hanno suscitato un bel polverone e sono state criticate da più parti. Giuseppe Candela, ha affermato che il discorso non avrebbe alcun senso, idem Gabriele Parpiglia che ha parlato di una strumentalizzazione da parte della Bruganelli, mettendo in mezzo i figli. La Lucarelli stessa ha ricordato i momenti in cui Sonia, al Grande Fratello, attaccava furiosamente i concorrenti, non curandosi certo dei loro parenti.

"Mi presto a qualsiasi polemica ma deve partire da fatti raccontati per come sono andati e non ci devono essere minori di mezzo usati a scopo personale. Per questo chiarisco le cose qui, perché non è mia intenzione avere più a che fare con questa persona in pubblico. Sabato non è successo proprio niente di particolare e di fronte a una esibizione modesta ho detto educatamente quello che pensavo""La tecnica dei peggiori influencer. Quando devo farmi scudo per coprire la mia incapacità (di incassare una critica gentile) uso i figli. Che poi già detto da chiunque sarebbe patetico, ma da questa persona, che solitamente al GF Vip era così delicata mi sembra un po’ azzardato.""Adesso mi faccio consegnare lo stato di famiglia dai concorrenti. Ah, ovviamente con i figli c’è pure la costola rotta. Figli e malattia. Ha imparato bene dal manuale “influencer marketing e vittimismo”. Temo che in tv funzioni meno, ma auguri a lei. Comunque riflettendoci e allargando il discorso, le persone peggiori con cui ho avuto a che fare nella vita sono quelle che per uscire da situazioni di conflitto in cui si sentivano inferiori, usavano i figli.""Fateci caso, quell/i che “io sono madre” “io sono mamma” “i figli non si toccano” sono sempre le persone più subdole, perché non sono capaci di difendersi senza schermarsi. E si schermano dietro alla maternità o paternità perché sanno, subdolamente, che crea" empatia. La verità è che usano i figli come scudi umani e in questo senso sono ben lontani da preoccuparsi di loro. Sono preoccupati solo della propria incolumità”.