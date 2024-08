Ballando con le Stelle, I Cugini di Campagna contro Selvaggia Lucarelli: "Calcolatrice e costruita"

Gossip TV

Tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle ci sono anche I Cugini di Campagna, che sembrano già pronti a creare polemiche con Selvaggia Lucarelli. Ecco cosa è successo!

Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle è pronto per scendere in pista e a quasi un mese dall'inizio della nuova stagione del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci sono già servite le prime polemiche. Ad accenderle sono, inaspettatamente, I Cugini di Campagna, che faranno parte del cast di concorrenti del programma, e Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli e I Cugini di Campagna già ai ferri corti?

Mentre fervono i preparativi per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza il 28 settembre su Rai1, iniziano già le prime polemiche e a scatenarle è stato un commento di Ivano Michetti de I Cugini di Campagna, scelti per essere tra i prossimi concorrenti del dancing show condotto da Milly Carlucci. Il cantante del noto gruppo italiano si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli, la giurata che nel corso delle varie edizioni non si è mai risparmiata nel criticare i ballerini provetti che si esibivano in pista.

E se nel 2022 la polemica è montata con Iva Zanicchi e l'anno scorso con Teo Mammuccari, chissà che quest'anno a scatenare le maggiori liti e scintille durante la trasmissione non saranno proprio I Cugini di Campagna e Selvaggia Lucarelli. In un'intervista al settimanale Oggi, Ivano ha ricordato alcuni contrasti con la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle. Si tratta di vecchie ruggini risalenti a ben 18 anni fa, ma che evidentemente non sono state del tutto dimenticate dal cantante.

Nel raccontare, infatti, le dinamiche con gli altri concorrenti e la giuria, Ivano Marchetti ha ammesso di non avere molta simpatia per Selvaggia Lucarelli, fin dai tempi de La Fattoria, reality a cui la giornalista ha preso parte nel 2006:

"Selvaggia Lucarelli è sul mio libro nero da quando l’ho vista da vicino durate La Fattoria, nel 2006: tendeva trappole agli altri concorrenti. E’ una grande calcolatrice, molto costruita. Sputa sentenze per essere al centro dell’attenzioni"

Ballando con le Stelle, ecco il cast della nuova edizione

Nelle scorse settimane, Milly Carlucci ha annunciato il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, confermando alcune delle anticipazioni che già TvBlog aveva svelato nel mese di giugno. I concorrenti che parteciperanno alla nuova stagione del dancing show sono i seguenti: ederica Nargi, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e l'attore della popolare serie Terra Amara Furkan Palali.

A sorpresa, Milly Carlucci aveva rivelato che altri due nomi sarebbero stati svelati col tempo e uno di essi è stato annunciato di recente: si tratta del campione olimpico Tommaso Marini, fresco della vittoria della medaglia d'argento per la scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024. La conferma è arrivata direttamente dalla pagina ufficiale della trasmissione di RaiUno, che ha pubblicato il video di presentazione dell'aspirante ballerino:

"Ciao a tutti, sono Tommaso Marini, fresco argento olimpico nel fioretto maschile a squadre. Sono contento di annunciarvi che ci vediamo a settembre per il nuovo cast di Ballando con le Stelle quindi seguiteci su RaiUno"

