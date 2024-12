Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto ha lasciato in diretta lo studio senza fare ritorno, forse un problema di salute

Gossip TV

Mistero sulla sparizione di Guillermo Mariotto nel corso della decima puntata di Ballando con le Stelle. Il giurato ha lasciato la trasmissione senza dare spiegazioni.

Durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri, sabato 30 novembre, Guillermo Mariotto ha lasciato improvvisamente la trasmissione subito dopo l'esibizione di Amanda Lear, che si è esibita come "ballerina per una notte" nel dance show di Rai1.

Il giudice non ha fornito spiegazioni al momento dell'abbandono, lasciando Milly Carlucci a commentare l'accaduto in diretta:

"Si è allontanato dal teatro e non siamo riusciti a recuperarlo. Forse si è sentito poco bene, non siamo riusciti a capire che cosa è successo. Serata strana, tanti colpi di scena".

Per il momento resta un mistero la sparizione in diretta di Mariotto. Potrebbe essere stata una gag oppure effettivamente qualcosa di più serio. La redazione di Fanpage, ha contattato fonti vicine alla produzione per ottenere maggiori dettagli. Stando alle informazioni raccolte, l’uscita improvvisa sarebbe dovuta a un malore. "Si è sentito poco bene.Sembra che Guillermo abbia bisogno di tranquillità per recuperare, e questa necessità avrebbe motivato il suo gesto" riferiscono oggi al portale. Una volta fuori dallo studio insieme ad Amanda, Mariotto avrebbe detto: "Addio a tutti."

Milly Carlucci si è trovata costretta a prendere una decisione straordinaria per garantire l’equilibrio della competizione. Dopo l’abbandono improvviso di Guillermo Mariotto, la conduttrice ha deciso di annullare i voti espressi dal giudice per la prima coppia che si era esibita, al fine di evitare disparità nel punteggio e possibili polemiche tra i concorrenti. La decisione della Carlucci non è passata inosservata e ha inevitabilmente creato scompiglio nello studio. Il pubblico in sala e i telespettatori da casa si sono interrogati sul motivo di questa scelta, e molti hanno espresso perplessità sui social. Nonostante l’intervento della conduttrice fosse mirato a mantenere la gara il più equa possibile, l’assenza di Mariotto ha lasciato un vuoto evidente nel corso della serata.