Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto: ecco perché ha lasciato lo studio, parla l'ufficio stampa

Guillermo Mariotto, storico giudice di Ballando con le Stelle, nel corso della semifinale del dance show di Rai1, ha abbandonato il teatro intorno alla mezzanotte e mezza lasciando tutti con il fiato sospeso.

La semifinale di Ballando con le Stelle ha regalato non solo esibizioni memorabili ma anche un episodio che ha scatenato un acceso dibattito. Guillermo Mariotto, uno dei giudici storici del programma, ha abbandonato il teatro intorno alla mezzanotte e mezza, lasciando vuota la sua postazione e senza fornire spiegazioni. L’imprevisto ha spiazzato pubblico e colleghi, costringendo la conduttrice Milly Carlucci a intervenire in diretta per chiarire quanto accaduto: “Non siamo riusciti a recuperarlo, si è allontanato dal teatro”, ha dichiarato la padrona di casa. cercando di contenere il clima di incertezza.

Ballando con le Stelle: "Mariotto si è assentato perché non si è sentito bene"

Le ore successive all’abbandono di Mariotto sono state un susseguirsi di congetture, con diverse ipotesi avanzate per spiegare l’accaduto. L’ufficio stampa di Gattinoni, maison di cui Mariotto è direttore creativo, ha fornito una versione ufficiale attraverso un comunicato ripreso da Il Messaggero:

“Mariotto si è assentato perché non si è sentito bene, a causa dello stress derivante dai numerosi impegni di questo periodo come stilista”, si legge nella nota. Tuttavia, un’altra spiegazione è stata proposta da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Secondo Alessi, Mariotto avrebbe lasciato lo studio per una questione urgente legata al suo lavoro:

“Una persona dell’atelier Gattinoni è stata ricoverata in ospedale. Guillermo si è recato lì e poi in atelier, dove era necessario ultimare 17 abiti destinati a un reale saudita. Gli abiti, dal valore di migliaia di euro, dovevano essere spediti con urgenza in Arabia Saudita”, ha raccontato Alessi, aggiungendo un ulteriore tassello alla vicenda.

La giurata Selvaggia Lucarelli ha fornito un punto di vista diverso, definendo la semifinale come una “serata a briglie sciolte”, senza entrare troppo nei dettagli sull’abbandono del collega. L’assenza di Mariotto ha però diviso il pubblico. Da un lato, c’è chi giustifica l’abbandono con gli impegni professionali e lo stress accumulato, riconoscendo la pressione a cui è sottoposto il giudice. Dall’altro, alcuni spettatori hanno criticato la mancanza di spiegazioni immediate, considerandola poco professionale per un programma in diretta televisiva.

Con la poltrona di Mariotto rimasta vuota fino alla chiusura della puntata, avvenuta alle 1:30, si è chiuso un capitolo movimentato di questa edizione di Ballando con le Stelle. Non è ancora chiaro se il giudice tornerà per la finale e se verranno forniti ulteriori dettagli sulla sua misteriosa assenza.