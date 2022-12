Ballando con le Stelle, nuovo infortunio per uno dei concorrenti, cos'è successo?

Gossip TV

A Ballando con le Stelle una nuova ondata di infortuni ha travolto i concorrenti dello show di Milly Carlucci. Chi sarà questa volta a doversi fermare? Ecco che cosa ha rivelato la conduttrice.

Questa edizione di Ballando con le Stelle sta riservando sorprese fino alla fine: in attesa della finale che andrà in onda venerdì 23 dicembre su Rai, il dancing show di Milly Carlucci non si è risparmiato e ha regalato polemiche su polemiche, colpi di scena...e qualche infortunio.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci dichiara: "Lunedì capiremo come procedere"

Durante questi mesi, lo show di Rai 1 ha visto l'esclusione di un concorrente, quale Enrico Montesano, per il caso della maglietta della Decima Mas. Una situazione che ha generato una bufera di commenti e che fino a poche settimane fa sembrava ancora di esito incerto: infatti, Montesano aveva dichiarato che si sarebbe rivolto ai legali e fatto causa all'azienda di Viale Mazzini per il licenziamento. In una delle ultime puntate andate in onda, Milly Carlucci aveva dichiarato che il concorrente non sarebbe rientrato nel programma e che il cast di Ballando si uniformava alle decisioni della Rai.

Non sono mancati anche gli scontri tra i giudici: Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, ma anche la giornalista contro Guillermo Mariotto, che l'ha apostrofata in maniera vergognosa. Ci sono stati i sospetti di corruzione tra i membri della giuria - Dario Cassini sbugiardato da Lucarelli in diretta - e, infine, diversi infortuni. Quello di Luisa Costamagna ha portato la concorrente ad abbandonare il programma, mentre Gabriel Garko, seppur a stento, è riuscito a proseguire nella competizione.

Arriva, ora, da Milly Carlucci un aggiornamento in merito a un nuovo infortunio: ad aver subito un incidente è sempre Gabriel Garko, che si era appena ripreso dalla rottura di un tendine del mese scorso. La conduttrice ha annunciato su Instagram l'accaduto con un comunicato:

"Popolo di ballerini e popolo di tutti voi che amate Ballando con le Stelle. Questo programma è veramente un grande romanzo a capitoli. E i capitoli, però, non li controlliamo noi, succedono delle cose. Questa è una premessa per dire che ieri, proprio durante l'allenamneto, il nostro amatissimo Gabriel Grko ha subito un infortunio. Questa, purtroppo, come sapete è una possibilità che è sempre in agguato per tutti quanti e, chiaramente, lui si porta appresso le conseguenze di un'altra situazione che lo rendono un po' più vulnerabile."

L'attore per fortuna non sembra abbattersi, ha continuato la presentatrice, e sarà presente nella puntata di questo sabato sera. Non è stata diffusa alcuna informazione riguardo al tipo di infortunio subito e la stessa Milly Carlucci è parsa molto vaga, ammettendo solo che sulla situazione ci sarà un consulto lunedì, in vista della finale del 23 dicembre.

