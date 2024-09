Ballando con Le Stelle, Federica Pellegrini pronta al debutto come ballerina: "Le sfide sono parte di me"

Gossip TV

La Divina pronta alle danze nel talent show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, al via da sabato 28 settembre in prima serata su Rai1.

Domani, sabato 28 settembre, Rai1 inaugura la nuova stagione di Ballando con le Stelle, in prima serata, con Milly Carlucci alla guida e Paolo Belli al suo fianco.

Federica Pellegrini pronta alla nuova sfida a Ballando con le Stelle

Lo show, ormai giunto alla sua diciannovesima edizione, è diventato un appuntamento fisso e amato del sabato sera italiano, grazie alle emozioni legate al mondo del ballo e alle sorprese in serbo per i telespettatori. Quest'anno, nel cast, dove svariati tentativi di averla tra i danzatori da parte della padrona di casa, ha accettato la sfida, la campionessa olimpionica di nuoto Federica Pellegrini. C'è tantissima curisotià di vedere la "Divina" in pista anche perché, come lei stesso ha ammesso in conferenza stampa, è un'occasione per superare la sua grande timidezza.

"Forse la maternità, l’idea di scappare da casa. A parte gli scherzi io nasco come una grandissima timida, quindi il ballo può essere una cosa che da quel punto di vista mi sblocca, è sicuramente una sfida personale. Ma volevo anche imparare a ballare, ho avuto qualche approccio con la danza prima del mio matrimonio con qualche passo di tango, è stata una cosa che mi ha acceso qualcosa dentro e volevo continuare questo percorso" ha dichiarato Federica durante la presentazione della diciannovesima edizione del talent show.

La Pellegrini si è poi raccontata al Corriere della Sera, parlando anche del marito Matteo Giunta e dell'arrivo della piccola Matilde, nato lo scorso 3 gennaio.

"Abbiamo fatto un passo alla volta: prima portato avanti obiettivi personali e lavorativi, quindi ci siamo "messi al lavoro". E subito ci siamo detti che se un bambino non fosse venuto, non saremmo stati lì a strapparci i capelli perché comunque noi stavamo bene così. È importante trovare una persona con cui trovi un equilibrio, credo molto nella forza della coppia: il nostro cerchio era già chiuso, Matilde è un elemento in più che ha accresciuto il nostro rapporto, non l'obiettivo finale .Siamo super complici in tutto, nel lavoro come in famiglia. Abbiamo scelto un percorso di esclusività senza mettere tra noi e Matilde persone estranee. Ci siamo divisi i compiti. Abbiamo avuto anche difficoltà nell'organizzazione, in quei casi i nonni sono stati fondamentali"

Parlando della sua nuova avventura a Ballando, l'atleta originaria di Mirano, ha dichiarato:

"Le sfide sono parte di me. Anche dopo il ritiro dal nuoto, non smetto di cercare nuove esperienze capaci di stimolarmi, anche oltre la mia zona di comfort. La partecipazione a Ballando è poi un'opportunità per divertirsi, imparare qualcosa di nuovo e mettermi alla prova in un contesto per me insolito. Non sarà una sfida con gli altri, ma con me stessa.Tutta la famiglia verrà con me a Roma; in questo modo potrò vivere a pieno l'esperienza senza rinunciare all'importanza di trascorrere quanto più tempo possibile insieme a Matteo e Matilde"

Federica ha anche raccontato come ha affrontato la maternità:

“Per una donna indipendente e abituata a fare tremila cose in un giorno, è stata tosta. Poi io sono sempre stata molto magra e vedere il corpo che cominciava a cambiare non è stato facile, anche perché all'inizio desideravamo tenere per noi questa nuova condizione ma io mi vedevo diversa e temevo che tutti capissero il mio stato. Ma quando la pancia si è messa in mostra definitivamente e ormai la notizia era di dominio pubblico, ho capito che quel girovita non più sottile non era poi così male. So che può far sorridere, ma l'unica cosa che non ho mai tollerato e con la quale anche oggi faccio fatica a convivere è l'esplosione di un seno importante. Ho imparato ad accettarlo perché è funzionale alla causa, ma non lo sento mio. Sulla carta ero pronta a dire: mi metto completamente a disposizione di questa bambina 24 ore al giorno e lascio da parte per qualche mese la mia vita. Ma quando poi sei lì nulla è così scontato. Forse anche perché ho scelto di fare un percorso di allattamento a richiesta che ti coinvolge completamente: i primi 40 giorni faticavo a uscire di casa, avevo mia figlia sempre attaccata. Allora ho capito quanto sono privilegiata ad avere accanto una rete che faceva squadra e mi supportava. Senza Matteo e i nonni, non ce l'avrei fatta.”

La Pellegrini, raccontando della sua primogenita, ha parlato anche del mondo delle donne, delle difficoltà che vivono al giorno d'oggi:

“È nata in mondo molto complicato per noi donne. Sono convinta che ci sia in atto una grandissima rivoluzione femminile, ma allo stesso tempo vedo tante storture: i femminicidi, le donne che lavorano sono in netta minoranza rispetto agli uomini, hanno salari più bassi, faticano a fare carriera. Se da un lato ho una grande speranza per lei nel futuro, dall'altro dico sempre a Matteo che dobbiamo proteggerla, farle capire quali possono essere i segnali di pericolo, aiutarla a comprendere quando una relazione non è sana. Abbiamo avuto tutti relazioni sbagliate nella nostra vita però esiste sempre un limite che non va superato e credo che dobbiamo spiegare ai giovani d'oggi qual è questo limite. Vivono tutto in maniera molto ossessiva. Non so se sia frutto del loro essere quotidianamente dentro un mondo virtuale in cui mostrano a chiunque tutto quello che fanno: si sentono giudicati per un like in più o in meno, come se questo definisse quanto valgono. Controllano e hanno la sensazione di essere controllati: e questo crea ossessione.”