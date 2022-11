Ballando con le Stelle, Enrico Montesano si appella alla Rai: "Chiedo di rientrare"

Gossip TV

A Ballando con le Stelle il caso Enrico Montesano è stato chiuso qualche settimana fa con le parole della conduttrice Milly Carluccci. Il programma appoggia le direttive della Rai e ha confermato la squalifica di Enrico Montesano dal programma. Eppure, lui non si arrende e si appella direttamente alla Rai. Ecco cosa ha detto.

Il casoEnrico Montesano a Ballando con le Stellesembrava essere chiuso con le dichiarazioni di Milly Carlucci qualche settimana fa su Rai 1. Eppure, l'ex concorrente non ha ancora accettato la squalifica e ha deciso di appellarsi alla Rai, affermando che sono stati violati i suoi diritti.

Enrico Montesano, le dichiarazioni riportate dall'Ansa

La scelta dell'azienda di Viale Mazzini di squalificare Montesano per la maglietta dell'organizzazione fascista Decima Xmasnon è stata accettata dall' ex concorrente, che nelle scorse ore ha rilasciato una dichiarazione, riportata dall'Ansa, in cui affermava che la Rai aveva violato i suoi diritti:

"Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni. Un trattamento che non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato. Con questa decisione sono stati calpestati reiteratamente i valori democratici e civili, così come i diritti della persona tutelati dalla nostra Costituzione."

Enrico Montesano aveva espresso più volte il desiderio di dare spiegazioni al pubblico e di potersi difendere, ma l'azienda si è mostrata inamovibile. La polemica è nata in seguito a un tweet di Selvaggia Lucarelli, giudice del programma, che richiamava l'attenzione sulla famosa maglietta della Decima Xmas. Selvaggia Lucarelli, per questa segnalazione, si è anche scontrata con Enrico Mentana​, che aveva opinioni molto diverse dalle sue.

La bufera mediatica che ha investito Ballando con le Stelle si è placata solo quando Milly Carlucci ha confermato, senza ombra di dubbio, che Enrico Montesano non avrebbe fatto ritorno nel programma. Pur essendosi detta umanamente dispiaciuta per lui e vicina alla sua situazione, la conduttrice si era accordata alla scelta della squalifica promossa dalla Rai, ricordando che a Ballando con le Stelle si è, innanzitutto, una famiglia e si affronta tutto insieme.

Le parole di Carlucci non lasciano aperto nessuno spiraglio futuro: neppure nella finale di Ballando con le Stelle, in onda il 17 dicembre, Enrico Montesano potrà essere presente.

