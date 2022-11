Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ed Enrico Mentana si scontrano sul caso Montesano

Gossip TV

La giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, ha risposto alle critiche per aver dato l'avvio al caso Montesano in Rai. Ma, Enrico Mentano le risponde per le rime e tra i due è scontro. Ecco cosa è successo.

Il caso Enrico Montesano ha scosso profondamente i vertici Rai e la questione è ancora in corso: a dare il via a tutto è stata una segnalazione di Selvaggia Lucarelli che su Twitter ha evidenziato la scelta del concorrente di Ballando con le Stelle di indossare una maglietta della Decima Mas, organizzazione di stampo fascista. Negli ultimi giorni, la polemica non si è fermata e a controbbattere con Selvaggia Lucarelli è intervenuto Enrico Mentana.

Selvaggia Lucarelli ed Enrico Mentana: è guerra sulla questione Montesano

La segnalazione di Selvaggia Lucarelli ha portato la Rai a prendere la decisione di squalificare dal programma di Milly Carlucci il concorrente Enrico Montesano. Una decisione che ha provocato molte polemiche, con commenti che definivano esagerato l'atteggiamento adottato dall'azienda di Viale Mazzini e incolpavano Selvaggia Lucarelli di aver accusato Montesano per creare l'ennesima polemica a beneficio del programma.

Nei giorni scorsi, Montesano ha annunciato che querelerà la Rai, mentre per la prima volta sulla questione ha parlato anche la sua partner di ballo, Alessandra Tripoli.

A queste critiche, la giornalista ha risposto così sui suoi social:

" Giusto per chiarire, perché leggo la solita dietrologia da bar. Insinuare che qualcuno possa avermi suggerito di scrivere della maglietta di Montesano per creare il caso della settimana, vuol dire non capire nulla di tv ed equilibri annessi. Faccio la giornalista, ho una notizia, la do. In questo caso dare la notizia era pure una faccenda scomoda per la mia posizione, ma non potevo tacere. "

La giudice ha poi difeso la Rai, contro cui si erano scagliati molti utenti del web, perché l'azienda aveva mandato in onda le immagini di Montesano con la maglietta della Decima Mas consapevolmente, senza domandarsi nulla. In difesa della Rai, Lucarelli ha detto:

"Se parliamo di responsabilità le attribuisco tutte a Montesano, che si è presentato in sala prove con quella maglietta. La sua è colpa, quella del programma e di chi doveva vigilare è una svista, suppongo. Grave, ma una svista. A meno che no si sia così in malafede e fessi da pensare che qualcuno potesse pensare di trarre un vantaggio dal promuovere la Decima Mas in prima serata su Rai 1."

Tuttavia, nella polemica si è inserito Enrico Mentana, che ha avuto un duro scontro con Selvaggia Lucarelli. Il botta e risposta è avvenuto sotto il post di Lucarelli. Il giornalista, che già si era scagliato contro la scelta di far partecipare Montesano al programma, quando erano ben note le sue simpatie, il fatto che fosse un no-vax e molti altri aspetti di cui nessuno ha voluto tener conto. A chi lo criticava, ha risposto:

"Montesano, che ha combattuto contro i vaccini, il green pass e spesso anche la logica nei mesi duri del Covid - e sapete bene come la penso al riguardo - è stato reclutato in Rai forse proprio per questo, anche se nessuno lo ammetterà."

Alla collega Lucarelli, Mentana ha sottolineato che non era il caso di montare una polemica in questo senso:

" Selvaggia grazie, hai fatto bene a segnalarlo, ma converrai che non se ne era praticamente accorto nessuno. E soprattutto appare stupefacente - anche se non credo che qualcuno ci abbia marciato - che tutto questo sia sfuggito per almeno tre giorni a tutti. E Selvaggia, siccome sai che non sono ipocrita, la cosa è ancora più stupefacente se consideriamo che Montesano è stato arruolato pur sapendo delle sue recenti battaglie su fronti molto divisivi, e anzi forse non considerandole un'ipoteca negativa."

