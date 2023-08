Ballando con le Stelle: coppia bomba confermata nel cast, si preannuncia un'edizione imperdibile

Gossip TV

Annunciati due nuovi concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle: l'annuncio ufficiale.

Come già anticipato nei giorni scorsi da Dagospia, Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi saranno nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Super Simo e il suo futuro marito sono pronti a scendere in pista nella diciottesima edizione del dancing show di Milly Carlucci. Pochi minuti fa, la loro partecipazione è stata ufficializzata sui social.

Ballando con le Stelle: si preannuncia un cast stellare per la diciottesima edizione

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del programma con un video in cui la coppia è intenta ad allenarsi in vista della futura e faticosa avventura televisiva

“Amore, tu ti sarai chiesto come mai in questo periodo ti ho fatto fare tutti questi Km. Ti devo svelare un segreto, vado a Ballando”, chiede la conduttrice al compagno che le risponde, “Anche tu? Ma anche io. E allora che vinca il migliore”.