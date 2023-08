Ballando con le Stelle, Carlotta Mantovan pronta a entrare nel cast!

Gossip TV

Secondo una recente indiscrezione, per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci avrebbe arruolato nel cast anche Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi. Vediamo insieme cosa sappiamo!

Ballando con le Stelle tornerà in autunno su Rai1 per una nuova edizione e il cast del dancing show condotto da Milly Carlucci sta lentamente prendendo forma. L'ultima indiscrezione rivela che tra le possibili aggiunte ai ballerini provetti della trasmissione ci sarà un nome molto amato dal pubblico della tv di Stato, soprattutto, perché legato a un amatissimo e compianto conduttore, scomparso 5 anni fa: Fabrizio Frizzi. Stiamo parlando di sua moglie, Carlotta Mantovan.

Ballando con le Stelle, Carlotta Mantovan nel cast del programma di Milly Carlucci?

L'indiscrezione è stata riportata da Dagospia: il sito di Roberto D'Agostino ha, infatti, rivelato che nella prossima edizione di Ballando con le Stelle ci sarà Carlotta Mantovan:

"Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci continua a lavorare al cast della nuova edizione, molti nomi sono stati svelati proprio da Dagospia. Ne aggiungiamo un altro: la conduttrice corteggia da tempo la giornalista, moglie dell'amatissimi Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018, e legato a Carlucci da una storica amicizia. Lo scorso anno Mantovan aveva partecipato allo show come ballerina per una notte, ora, la trattativa per inserirla nel cast è in corso. Ma bisognerà convincere Carlotta, alle prese con qualche dubbio..."

Mantovan, infatti, dopo la morte del marito non è stata molto presente in tv, preferendo allontanarsi dal mondo che tanto aveva regalato a lei e al marito, conosciuto durante la finale di Miss Italia, concorso nel quale si classificò al secondo posto e che Frizzi presentava all'epoca. Oltre a Carlotta Mantovan, Milly Carlucci avrebbe cercato di persuadere diversi nomi del mondo dello spettacolo nel suo dancing show: al momento, i nomi confermati sono solo due, Ricky Tognazzi, che si ritroverà a dividere la scena anche con la moglie, Simona Izzo, presente come opinionista a bordo campo. Altro nome confermato per il programma di Rai1 è quello della giornalista Rosanna Lambertucci, la quale aveva comunicato personalmente la sua partecipazione al dancing show con un divertente messaggio sui social:

"Che fatica allenarsi...ma quest'anno devo fare Ballando con le Stelle. Se non sono allenata...Speriamo di farcela, io ce la metterò tutta."

