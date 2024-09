Ballando con le stelle: confermata Selvaggia Lucarelli in giura

Gossip TV

Con un video postato sulle pagine ufficiali del programma, Milly Carlucci ha confermato nella giura di Ballando con le Stelle la presenza di Selvaggia Lucarelli.

Mancano ormai poche settimane al tanto atteso ritorno di Ballando con le stelle, e l'entusiasmo sta crescendo man mano che Milly Carlucci svela nuove informazioni riguardo la 19ª edizione del dancing show della rete ammiraglia di Piazza Mazzini.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ci sarà per il nono anno consecutivo

Il debutto della nuova edizione di Ballando con le stelle è previsto per sabato 28 settembre, in prima serata su Rai 1, e la conduttrice ha già cominciato a rivelare al pubblico le novità e i dettagli di questa nuova stagione.

Negli ultimi giorni, la pagina ufficiale del programma ha iniziato a pubblicare i video di presentazione dei vip che si sfideranno sulla pista da ballo, aumentando la curiosità degli spettatori. Quest'anno, Milly Carlucci è riuscita a mettere insieme un cast davvero stellare, composto da celebrità di spicco del panorama televisivo e culturale italiano. Tra i nomi già confermati spiccano figure note come Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, e Federica Pellegrini, solo per citarne alcuni. Ma c’è di più: la Carlucci ha tenuto in sospeso l'annuncio del tredicesimo concorrente, lasciando intendere che si tratti di una sorpresa speciale che verrà svelata in un secondo momento, mantenendo alta la suspense tra i fan del programma.

Nel frattempo, Milly ha anche iniziato a parlare della giuria, confermando finalmente il ritorno dello storico tavolo dei giudici. Tra i membri più attesi c'è Selvaggia Lucarelli, che prenderà parte al programma per il nono anno consecutivo. La sua presenza era stata oggetto di rumors per settimane, ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale. Milly ha colto l'occasione per rassicurare i concorrenti, invitandoli a non temere i giudizi della Lucarelli, che ha descritto come una persona intelligente e ironica, anche se a volte sa essere pungente. Selvaggia Lucarelli, dal canto suo, ha voluto stemperare l'atmosfera con un intervento ironico, rivolgendosi direttamente ai nuovi partecipanti.

"Allora, io non capisco davvero cosa possa farvi tanta paura di me. Cioè, al di là di potervi dare un brutto giudizio, aldilà di poter boicottare in voto di Carolyn, aldilà di poter scrivere un post su di voi, aldilà di coalizzarmi con Mariotto, aldilà di potervi dare uno zero… che mai potrò farvi? Perché questa paura? Bah…"