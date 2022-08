Ballando con le Stelle: annunciato il cast al completo

Gossip TV

Ecco il cast al completo della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci.

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle e arrivano, dopo tanti gossip, le Anticipazioni ufficiali sul cast. Ecco chi farà parte del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, ecco tutto il cast della nuova edizione

Dopo diverse indiscrezioni sui Vip pronti a mettersi in gioco nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, tra cui è spuntato il nome di un discusso attore, Il Fatto Quotidiano conferma per primo il cast al completo. Chi farà parte del programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1? La prima confermata è Iva Zanicchi, poi abbiamo due noti giornalisti ovvero Giampiero Mughini e Luisella Costamagna.

Ci sarà anche Alex Di Giorgio, il nuotatore italiano che fu escluso dal Grande Fratello Vip all’ultimo minuto. La presentatrice ha arruolato anche Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, ed è stato confermato anche Enrico Montesano. Nel cast anche una sorpresa, ovvero lo chef Lorenzo Biagirelli nonché compagno di Selvaggia Lucarelli.

“Sarebbe in corso una trattativa avanzata per avere le cast Lorenzo Giagiarelli, lo chef che figura nel cast fisso di “È sempre mezzogiorno”. Biagiarelli è anche compagno della giornalista Selvaggia Lucarelli che nel programma veste i panni di giudice”.

Se così fosse potrebbe esservi un conflitto d’interessi che siamo certi scatenerà discussioni furiose in studio. Concludono il cast Gabriel Garko, Paola Barale, Rosanna Banfi, Nino D’Angelo, Alessandro Egger e la nota deejay Ema Stokholma.

