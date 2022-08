Ballando con le Stelle: un discusso attore tra i concorrenti della nuova edizione, ecco di chi si tratta

Gossip TV

Enrico Montesano nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle?

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ma chi saranno i personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco nel talent show di Milly Carlucci? Stando a quanto riportato dal portale TvBlog, potrebbe partecipare l’attore romano Enrico Montesano.

Enrico Montesano tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, le ultime indiscrezioni

Enrico Montesano sarà nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle? Se così fosse, per Milly Carlucci sarebbe sicuramente un colpaccio visto che l'attore romano è lontano dal piccolo schermo da un bel pò e perché negli ultimi tempi è finito al centro delle polemiche per le sue posizioni no vax.

Per chi non lo sapesse, Montesano durante gli anni della pandemia ha partecipato attivamente alle manifestazioni di coloro che hanno protestato a sfavore del vaccino. A rivelare la presenza dell'attore nel cast del talent show di Rai 1 è Tvblog:

Enrico Montesano sarebbe vicinissimo al clamoroso ritorno in Rai. L’attore romano, secondo quanto risulta a TvBlog, sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via a partire da sabato 8 ottobre. Un vero e proprio colpaccio quello messo a segno da Milly Carlucci, in collaborazione con l’agente di Montesano, Settimio Colangelo.

Enrico Montesano ha espresso posizioni critiche nei confronti della gestione della pandemia di covid, sostenendo anche alcune teorie del complotto in materia di vaccini. Non è da escludere – anzi, è altamente probabile – che i precedenti fin qui ricordati possano dare adito a polemiche proprio in relazione alla partecipazione di Montesano a Ballando con le stelle, dove peraltro in giuria sarà presente anche quest’anno Selvaggia Lucarelli, con la quale l’attore nel recente passato ha avuto qualche attrito.

