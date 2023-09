Gossip TV

Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina molestata in pubblico: il grave accaduto e la denuncia

La ballerina, volto Ballando con le Stelle, ha raccontato sui social la molestia che ha subito da parte di un dipendente delle poste: "I lupi non si incontrano solo quando sei ubriaca e svestita di notte, li incontri anche alle poste, per strada in pieno giorno"