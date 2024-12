Balando con le Stelle, la mamma di Bianca Guaccero accoglie Giovanni Pernice in famiglia: "Lo vorrei come genero"

Gossip TV

Ieri sera, sabato 14 dicembre, a Ballando con le Stelle era presente la madre di Bianca Guaccero che ha ammesso di essere felice della relazione della figlia con Giovanni Pernice.

Ieri sera, sabato 14 dicembre, su Rai 1 è tornato in onda Ballando con le Stelle con una nuova puntata che ha visto Rosaria Salierno, madre della concorrente Bianca Guaccero, accoglie Giovanni Pernice in famiglia, augurandosi di vederlo diventare presto suo genero.

Rosaria Salierno è stata ospire nella trasmissione di ballo condotta da Milly Carlucci e ha raggiunto la figlia sul palco durante una prova di improvvisazione. Com'è accaduto anche per altri concorrenti, madre e figlia hanno ballato insieme, emozionando il pubblico. In un videomessaggio precedentemente mandato in onda, la madre dell'attrice e conduttrice ha dichiarato di essere contenta di poter riabbracciare la figlia, perché non riuscivano sempre a far coincidere gli impegni di entrambe. Sull'affetto che la lega alla sua Bianca ha rivelato: "L'ho desiderata tanto e quando è arrivata per me è stata una gioia immensa. Mia figlia è sempre stata molto sensibile, ha affrontato sfide con molto coraggio e sono contenta che abbia deciso di partecipare a Ballando, perché questo programma le sta dando tanto, soprattutto come donna".

La madre di Bianca Guaccero ha poi espresso la sua gioia per la relazione tra Bianca e Giovanni Pernice, raccontando di essere entusiasta della nuova stagione d'amore che la figlia stava vivendo, dopo anni in cui aveva sofferto molto per trovare la persona giusta al suo fianco. La donna ha ricordato anche del primo incontro con Giovanni Pernice: il maestro di ballo ha raggiunto la famiglia di Bianca Guaccero in Puglia per un weekend e in quell'occasione la conduttrice l'ha presentato alla figlia e ai genitori.

"Giovanni è venuto a conoscere me e mio marito in Puglia e mi piace molto come persona. Bianca non me l'ha mai detto espressamente ma l'amore non serve sia annunciato, si vede" ha raccontato Rosaria Salierno, per poi aggiungere che non vede l'ora di accoglierlo ufficialmente in famiglia e chiamarlo suo genero: "Vorrei che diventasse mio genero" ha dichiarato, sorprendendo tutti.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono ufficialmente una coppia: i primi rumors sulla loro intesa si erano diffusi nelle prime settimane della nuova edizione di Ballando con le Stelle e sono proseguiti con avvistamenti dei due in atteggiamenti teneri anche fuori dalla pista. La conduttrice, dopo il divorzio dal marito, è stata single per 8 anni e fin dall'inizio della nuova avventura ha dichiarato di sentirsi pronta ad aprire le porte all'amore ancora una volta.

Non è stata dunque una sorpresa quando le voci di una simpatia tra l'attrice e il maestro di ballo si sono rivelate fondate. Dopo un weekend trascorso in Puglia, insieme alla famiglia di Bianca Guaccero, la coppia non si è più nascosta e la stessa attrice ha ammesso che la nuova relazione con il ballerino ha sciolto le ultime riserve nel suo cuore. Dal canto suo, Pernice ha raccontato, a La volta buona di Caterina Balivo, di aver iniziato a corteggiare la concorrente fin dal primo momento e di aver capito che era la persona giusta per lui.

Bianca Guaccero, invece, ha ammesso di aver avuto alcune reticenze all'inizio della loro conoscenza e che ha cercato di essere cauta nella sua frequentazione con il ballerino. "Ora ci stiamo conoscendo con pregi e difetti e, per ora, va tutto bene" ha aggiunto l'attrice.

