Amadeus dice addio alla Rai: ecco i nomi dei possibili conduttori che lo sostituiranno

Gossip TV

Amadeus ha detto addio alla Rai: poco fa è arrivato il comunicato che ufficializzava il suo addio. Ma chi lo sostituirà alla conduzione dei suoi programmi? Ecco i nomi dei possibili candidati!

Amadeus dice addio alla Rai: la notizia è diventata ufficiale con l'arrivo di un comunicato stampa diffuso da Adnkronos. Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 aprile, il conduttore e il Dg Giampaolo Rossi hanno avuto un incontro, al termine del quale Amadeus ha confermato che non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto 2024. Una decisione che apre ora a nuove strade e domande: chi sostituirà il conduttore alla guida dei suoi programmi? Ecco alcuni nomi dei conduttori che potrebbero sostituirlo.

L'addio di Amadeus alla Rai: chi lo sostituirà? Ecco i nomi dei possibili conduttori

La conferma della fine del sodalizio tra Amadeus e la Rai arriva dopo settimane di rumors sull'addio del conduttore: le prime chiacchiere erano nate già nel post- Festival di Sanremo 2024, l'ennesimo colpo a segno di Amadeus. Nei 5 giorni della settimana sanremese, infatti, la Rai ha registrato recordi di ascolti e ha ottenuto un guadagno di circa 100 milioni di euro di pubblicità. Una cifra che non sarà facile eguagliare, così come non sarà facile trovare un sostituto per i diversi programmi condotti da Amadeus.

E mentre si aspetta la conferma definitiva che il conduttore passerà al canale Nove del gruppo Warner Bros. Discovery, spuntano le prime ipotesi sui possibili conduttori che potrebbero sostituire Amadeus. Dato il suo addio ufficiale alla Rai, chi potrebbe sostituirlo alla conduzione di Affari Tuoi? Tra i nomi più papabili c'è Stefano De Martino, già molto ben in vista dai vertici dell'azienda di Viale Mazzini.

L'ex ballerino del programma di Amici di Maria De Filippi sta costruendo una brillante carriera e con le trasmissioni come Stasera tutto è possibile e Bar Stella si è guadagnato il rispetto dei vertici Rai e l'affetto del pubblico che lo premia seguendolo assiduamente. E, De Martino potrebbe essere il nome giusto per Affari Tuoi, visto che il format è già tra i più seguiti del primo canale Rai.

Amadeus dice addio alla Rai: a sostituirlo alla conduzione dei suoi programmi Stefano De Martino o Alessandro Cattelan?

In alternativa, tra i giovani conduttori dlel'azienda c'è anche Alessandro Cattelan, le cui interviste a Stasera c'è Cattelan sono particolarmente apprezzate dal pubblico. Il suo nome, in realtà, era stato pronunciato anche tra i papabili conduttori del prossimo Festival di Sanremo 2025. Al momneto, però, non si esclude anche un'altra possibilità: un ritorno di un big della tv sul palco dell'Ariston.

Stiamo parlando di Carlo Conti: dopotutto, il conduttore ha già dimostrato, nelle edizioni della kermesse canora del 2015-2017, di saper gestire l'enorme macchina che rappresenta Sanremo e la sua esperienza pluriennale come conduttore di alcuni dei programmi più seguiti della Rai, come Tale e Quale Show, potrebbero renderlo l'erede e sostituto perfetto di Amadeus.

Intanto, come svelato da Fiorello a Viva Rai2!, il conduttore potrebbe apparire nella puntata finale di questa edizione del contenitore mattutino, che andrà in onda il 10 maggio su Rai2 e sarà in diretta dallo Stadio Olimpico. Ecco cosa ha commentato Fiorello, nella puntata in onda questa mattina:

"Questa a Viva Rai2! potrebbe essere l'ultima apparizione in Rai di Amadeus!"

Il contratto di Amadeus scadrà il prossimo 31 agosto e, nel frattempo, oltre a condurre fino al 1°giugno Affari Tuoi, a maggio 2024 sarà in diretta dall'Arena di Verona Una, Nessuna, Centomila con Fiorella Mannoia.