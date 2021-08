Arisa lascia Amici e approda a Ballando con le Stelle?

Gossip TV

Dopo l’esclusione dal banco di canto di Amici, Arisa non trova un accordo con Ballando con le Stelle.

Arisa ha definitivamente lasciato il banco dei docenti di canto di Amici, si mormora dopo una trattativa non andata a buon fine per via dei continui ripensamenti della cantante. Mentre Lorella Cuccarini prende il suo posto nel talent show di Maria De Filippi, sembra che Milly Carlucci sia intenzionata a portare Arisa nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Arisa nel cast di Ballando con le Stelle?

La notizia dell’addio di Arisa ad Amici ha sconvolto i fan del talent show di Maria De Filippi, che si sono affezionati alla cantante e al suo modo di insegnare senza mai abbattere i giovani talenti. Si mormora che Arisa, dopo aver ritardato a lungo le trattative per via di alcuni ripensamenti legati alla sua carriera artistica e ai suoi impegni nei concerti, sia stata esclusa per mancanza di certezze, tanto che Maria De Filippi ha promosso Lorella Cuccarini al banco di docente di canto.

Dopo la smentita sulla partecipazione di Raimondo Todaro, che si è detto comunque aperto alla possibilità di insegnare nella scuola più famosa d’Italia, Arisa avrebbe ricevuto una proposta da Milly Carlucci, pronta a prendere la cantante sotto la sua ala e a trasformarla in una ballerina provetta nella nuova edizione di Ballando con le Stelle.Stando a quando rivelato da Dagospia, tuttavia, anche in questo caso le trattative non sarebbero andate a buon fine, e Arisa avrebbe rinunciato allo show danzante di Rai 1.

“News, la Pippa non balla su Rai1! Dopo la mancata riconferma di Arisa ad “Amici di Maria De Filippi” (a seguito di una trattativa complicata, con parecchi tira e molla) era pronto un altro colpo di scena: ci sono stati contatti tra Arisa e “Ballando con le Stelle”. Nonostante l’interesse tra le parti l’accordo con lo show di Milly Carlucci non è stato trovato”, questa la bomba sulla cantante.

