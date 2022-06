Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, trova l’amore con il noto ex calciatore!

Gossip TV

Si vocifera che Ariadna Romero, la storia ex di Pierpaolo Pretelli, abbia una storia d’amore con Nicola Ventola.

Nuovo amore per Ariadna Romero? La bella showgirl, ex di Pierpaolo Pretelli e madre di Leo, avrebbe trovato la felicità al fianco di un noto ex calciatore, almeno stando alle ultime indiscrezioni.

Ariadna Romero si è fidanzata proprio con lui!

Sembra che Ariadna Romero abbia ritrovato l’amore al fianco di un noto ex calciatore italiano. La bella showgirl ha avuto una lunga storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, dalla quale è nato il figlio Leo. La passione, tuttavia, si è consumata e lentamente i due si sono allontanati, mettendo fine alla relazione ma rimanendo in ottimi rapporti per amore del figlio.

Leggi anche De Martino tira in ballo Amadeus e...

Nella casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo ha incontrato Giulia Salemi e si è perdutamente innamorato della italo-persiana, costruendo con lei un futuro lontano dalle telecamere dopo l’avventura a Cinecittà, e Ariadna si è dimostrata una madre perfetta in questa occasione, permettendo a Giulia di avvicinarsi a Leo per la felicità di tutti, creando una bella famiglia allargata. Ora, stando alle indiscrezioni diffuse da Deianira Marzano, sembra che per Ariadna sia arrivato finalmente il lieto fine accanto all’ex calciatore Nicola Ventola.

I due sono stati oggetto di molte segnalazioni, soprattutto dopo che Ventola ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia della modella durante un concerto, al quale sono andati insieme ad un gruppo di amici. Al momento, sebbene sembra che la relazione esista ma sia tenuta segreta, nessuno dei due ha confermato né smentito la notizia.