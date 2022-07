Gossip TV

L'ex hair-stylist ha pubblicato un post omaggiando il primo compleanno della piccola Luna Marì, avuta dalla relazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Appena scoccata la mezzanotte del 12 luglio, l'ex hair-stylist spezzino Antonino Spinalbese, ha pubblicato un dolcissimo post per omaggiare il primo compleanno della splendida Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese e gli auguri alla figlia: la reazione della nuova fidanzata e di Belen Rodriguez

"Sei tu… lei. 1YEAR", ha scritto Antonino suscitando centinaia di repliche di auguri e like, tra i quali, quello della giovane designer marchigiana Giulia Tordini, l'ultima fiamma dello spezzino con cui è stato immortalato di recente in atteggiamenti molto intimi.

E Belen? Ancora una volta, la showgirl argentina che qualche giorno fa ha confessato di essersi negativizzata dopo aver contratto il Covid- 19, non ha avuto alcuna reazione

Da parte della Rodriguez non c'è stato alcun commento o like che testimonia il gelo che esiste ormai tra i due ex fidanzati. Antonino ha raccontato di recente che il dialogo con la 37enne argentina si limita solitamente a stabilire date e orari per vedere la Luna Marì.

Pare inoltre che la Rodriguez abbia reagito malamente alla decisione di Spinalbese di far parte della nuova edizione del Grande Fratello Vip, minacciando di agire legalmente qualora la sua privacy e quella della figlia venga violata. I rapporti tra Belen e Antonino, ad oggi, sono tutt'altro che idilliaci anche se l'ex fidanzato ha augurato alla Rodriguez e a Stefano De Martino che il loro amore ritrovato possa durare per sempre.