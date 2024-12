Antonella Mosetti nella bufera, la frase infelice scatena il Web: ecco cosa è successo

Gossip TV

Antonella Mosetti, in occasione della Giornata mondiale contro le violenza sulle donne, si lascia andare ad uno sfogo che fa storcere il naso al popolo del web.

Chi ha detto che è sempre necessario esprimere la propria opinione, forse non aveva considerato l’impatto del mondo dei social su questo precetto. Antonella Mosetti, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ha scritto uno sfogo su Instagram che non è stato affatto apprezzato dal popolo del web che l’ha duramente criticata. Ecco cosa è successo.

Antonella Mosetti, cosa ha scritto su Instagram

Antonella Mosetti è un volto noto della televisione italiana ma ormai da diversi anni ha abbandonato i salotti del piccolo schermo per dedicarsi ad una nuova e, a sua detta, remunerativa attività aprendo un canale Onlyfans. Qui, Mosetti ha raccontato di fare tantissimi soldi vendendo la sua immagine con contenuti vietati ai minori ma sembra che nella mente della showgirl vi sia ancora la passione per la tv e, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ha colto l’opportunità di dire la propria sulla questione con un paragone decisamente allucinante. Sul suo profilo Instagram che conta 1,1 milioni di followers, Antonella ha scritto: “Hai Onlyfans? Non lavori più in tv… Questa è violenza”.

Inutile dire che le parole di Antonella hanno trovato terreno fertile per la nascita di una nuova polemica tra il popolo del web. Mosetti ha in questo modo sottolineato che la sua scelta di dedicarsi a materiale hard l’ha esclusa definitivamente da un mondo nel quale è stata per tanti anni punto di riferimento, e se questo fosse la realtà sarebbe oggettivamente ingiusto che le sue scelte personali ricadano anche sulla sua professione, dato che non sta commettendo nulla di illegale. Da qui a paragonare la questione alle storie di violenza sulle donne e sulla disparità sul lavoro che sentiamo, purtroppo, ogni giorno con forti testimonianze, ne passa d’acqua sotto i ponti.

Antonella Mosetti al centro della bufera

Come detto, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, Antonella Mosetti ha preso la palla al balzo per comunicare ai suoi fan il vero motivo per il quale non appare più sul piccolo schermo. Secondo lei, infatti, nessuno la invita più o la prende in collaborazione a causa della scelta di aprire un canale Onlyfans. Posto che crediamo che questa scelta non sia vista benissimo da chi dovrebbe ospitarla in televisione, è anche vero che Mosetti era spesso ospite dei salotti di Barbara d’Urso e che dopo il suo addio obbligato a Mediaset sono tanti i personaggi televisivi che non hanno trovato più spazio sui canali del Biscione.

Comunque, il paragone azzardato ha creato una feroce polemica a buon ragione soprattutto in questi giorni in cui si sta tenendo il processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin. Del resto è stata Antonella, che ha svelato la verità sul flirt con Niccolò Bettarini, ad ammettere candidamente di guadagnare molto meglio con la nota piattaforma per adulti che con le sue comparsate in televisione, e in molti si sono chiesti esattamente a quale ruolo vorrebbe ambire dopo anni di trash fornito dalla sua partecipazione a reality show come il Grande Fratello Vip e ai programmi della D’Urso.