Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini vicini? Lei svela tutta la verità

Gossip TV

La showgirl ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti, interviene sui social e smentisce il presunto flirt con il figlio di Stefano Bettarini: "Non ha senso".

Antonelli Mosetti e Niccolò Bettarini stanno insieme? Assolutamente no! A smentire il gossip lanciato dal settimanale Diva e Donna è stata proprio la showgirl ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip che ha raccontato come stanno realmente le cose tra lei e il figlio di Stefano Bettarini.

Antonella Mosetti smentisce il flirt con Niccolò Bettarini

Antonella Mosetti è finita al centro del gossip per un selfie scattato insieme a Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura. "Clamoroso. Mosetti prima il padre… Ora il figlio. 17 anni dopo Bettarini, con Antonella ora c’è il giovane Niccolò. Ieri con Stefano, oggi con il figlio" si legge nella didascalia che racconta il servizio.

Uno scatto innocente che acquista senso solo alla luce del vecchio tradimento di Stefano ai danni della nota conduttrice de L'Isola dei Famosi con la Mosetti. A chiarire la situazione ci ha pensato proprio Antonella, che è intervenuta sui social per smentire il presunto flirt con il figlio di Bettarini: "Non trovo carino dire cose in più altrimenti le persone ci sguazzano dentro e non è carino nei confronti di chi vive certe situazioni. Ma smentisco tutto quello che sta uscendo, non ha senso nulla".

Leggi anche Giulia De Lellis debutta come attrice a Venezia81

Dopo aver chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Niccolò, Antonella ha cambiato argomento e parlato della situazione delicata che sta vivendo la sua famiglia. Il papà della discussa ex concorrente del Grande Fratello Vip non sta bene e lei sta cercando di assicurare a se stessa e ai suoi familiari discrezione e privacy. "È questo che mi preme, voglio concentrare il mio tempo su questo" ha confessato la showgirl. A ogni modo, la vita sentimentale della Mosetti è sempre stata chiacchierata: ha sposato Alessandro Nuccetelli, grande amico di Francesco Totti con il quale ha avuto la figlia Asia, è stata legata a Davide Lippi e per 5 anni circa all’ex schermitore Aldo Montano.