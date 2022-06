Antonella Clerici, rivelazioni imbarazzanti sulla menopausa: "Anche a me cedono..."

Gossip TV

Antonella Clerici si racconta in una lunga intervista, affrontando lo spinoso tema della menopausa e dei suoi effetti sul corpo. La conduttrice, benché famosa e molto amata, ci tiene a dire di essere una donna come le altre e non esclude l’idea di andare in pensione quando non avrà più grandi energie.

In una lunga e confidenziale intervista a La Repubblica, Antonella Clerici ha affrontato una pluralità di argomenti, che vanno dall'età ai suoi programmi tv, e dal Festival di Sanremo alla menopausa. La conduttrice, che oggi ha 58 anni, si sente in forma ma non troppo e non ha l'energia, sostiene lei, dell'immarcescible Mara Venier.

58 anni e... sentirli

Parlando di Mara Venier, che oltre a essere una sua collega è un'amica, Antonella Clerici l'ha descritta come una forza della natura e ha confessato di essere pigra e non indistruttibile come la conduttrice di Domenica In. Oltretutto Antonella ama la tranquillità e frequentare amici che certo non sono dei vip.

La Clerici sa benissimo che il lavoro di presentatrice può essere fatto per tutta la vita. In realtà Antonella ha parlato di "artisti" invece che di conduttori, citando per esempio il vecchio leone Vasco Rossi, che ancora scrive nuove canzoni e fa concerti dal vivo. Ciò significa che a 70 anni anche lei avrà una vita professionale? Non necessariamente. Certo, un programma quotidiano è tosto, e per il futuro Antonella Clerici sogna un talk show simile a quello di Oprah Winfrey, in cui intervistare le persone che piacciono a lei.

Sanremo, The Voice Senior, E’ sempre mezzogiorno

Come sappiamo, Antonella Clerici ha presentato il Festival di Sanremo. Inutile dire che le piacerebbe, almeno un'altra volta nella vita, essere sul palco dell'Ariston. Ciò non significa che le dispiaccia Amadeus, di cui anzi è una fan. A proposito del look che sfoggerebbe durante la sua seconda volta al Festival della Canzone, Antonella ha detto: "Se penso al vestito indossato a Sanremo nel 2010, alla mia età non lo metterei più. Ma lo spirito non è cambiato".

Ciò che comunque è certo è che E’ sempre mezzogiorno e The Voice Senior sono stati riconfermati per la prossima stagione. La Clerici vorrebbe fare qualche speciale durante il periodo delle festività natalizie, magari proprio il 25 dicembre, ma non ha la smania di apparire. Alla sua età - dice - si ha la fortuna di non dover dimostrare di essere brave, quindi largo alle nuove generazioni. Tuttavia non si può improvvisare un mestiere come il suo. Per questo Antonella si sente di consigliare alle ragazze che vogliono apparire in tv di studiare.

La menopausa

Antonella Clerici non è mai stata una panterona aggressiva, una che entra in competizione con le altre donne. La sua è una bellezza semplice, naturale. E poi, se non si sente bella o sexy, Antonella non si fa problemi a dirlo. Queste le sue parole in proposito: "Il rapporto col pubblico è diretto. Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi. Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre".