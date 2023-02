Anna Tatangelo: ufficiale la storia con Matteo Narducci

Gossip TV

Dopo alcuni rumors di una possibile nuova relazione, Anna Tatangelo è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, Mattia Narducci. Vediamo insieme tutto ciò che sappiamo.

A quanto sembra, tra Anna Tatangelo e Matteo Narducci è nata una storia d'amore che i due hanno deciso di portare alla luce del sole. Li abbiamo visti per la prima volta insieme a Parigi, paparazzati dal magazine Chi, ma ora, arriva la prima foto di coppia pubblicata dal modello nelle sue stories.

Mattia Narducci e Anna Tatangelo, la coppia esce allo scoperto ufficialmente

I primi avvistamenti risalgono a Parigi, qualche settimana fa, dove i due sono stai fotografati mano nella mano e intenti a dolci effusioni. Ma ora, è il giovane modello Mattia Narducci a fare un ulteriore passo in avanti, pubblicando nelle stories una foto con Anna Tatangelo, teneramente abbracciati. Non si conoscono i dettagli della loro frequentazione, né quando sia effettivamente iniziata, ma una cosa è certa: la cantante non è mai apparsa così serena e felice dopo la fine della storia con Gigi D'Alessio, da cui ha avuto il figlio Andrea.

Sconosciuti i motivi per cui la loro relazione, durata più di 10 anni e iniziata quando la cantante aveva appena 19 anni, sia terminata: una prima crisi tra i due li ha portati a dividersi nel 2017, per poi tornare insieme e riprovare a far funzionare la loro storia, chiusa definitivamente nel 2020. Attualmente il cantante napoletano ha una compagna, Denise Esposito, da cui ha avuto il quinto figlio, Francesco di poco più di un anno.

Dopo la separazione dal compagno, Tatangelo ha frequentato per un breve periodo Livio Cori, ma la storia è naufragata dopo due anni. Oggi, finalmente, sembra aver trovato una certa serenità accanto al modello, più giovane di lei di dieci anni, con cui si è concessa una romantica fuga d'amore parigina. Al momento la storia del compagno non è stata ripostata dalla cantante, che è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata.