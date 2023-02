Anna Tatangelo avvistata con un nuovo amore: di chi si tratta?

Gossip TV

La cantante Anna Tatangelo è stata avvistata in compagnia di un nuovo compagno. Di chi si tratta? Vediamo tutto quello che sappiamo.

Dopo la fine della sua storia decennale con Gigi D'Alessio, da cui ha avuto il figlio Andrea, e poi con Livio Cori, Anna Tatangelo sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un nuovo compagno. A dare in esclusiva la notizia è stato il settimanale Chi, che ha mostrato in anteprima le prime immagini della coppia a passeggio.

Anna Tatangelo, chi è il nuovo innamorato?

L'uomo in questione si chiama Mattia Narducci, è un modello ed è più giovane di 10 anni della cantante, da cui sembra davvero molto preso: nelle foto, infatti, i due appaiono mano nella mano e che ci fosse del tenero lo si era capito già da alcuni indizi apparsi sui social, che indicavano che entrambi erano a Parigi negli stessi giorni. Le foto del magazine di Alfonso Signorini li ritraggono proprio mentre si godono un romantico soggiorno nella capitale francese.

Il modello sembra essere molto riservato sulla sua vita privata, dato che a parte gli scatti di lavoro, circolano poche foto personali. Sembra essere amico di alcuni vip del mondo dello spettacolo come Andrea Damante. Questa sarebbe la seconda storia per Anna Tatangelo dopo la fine della sua convivenza con Gigi D'Alessio, padre di suo figlio Andrea. I due si erano conosciuti quando Anna era molto giovane e complice la comune passione e lavoro per la musica si erano innamorati, diventando una delle coppie all'apparenza più solide dello star system italiano.

Tuttavia, già nel 2017 si erano manifestate le prime avvisaglie di una crisi, risolta fino al 2020, anno dell'addio definitivo. Attualmente D'Alessio è fidanzato con Denise Esposito, sua grande fan, da cui ha avuto il figlio Francesco, che ha festeggiato il mese scorso un anno. Tatangelo, invece, dopo la breve parentesi con Livio Cori era rimasta single, almeno fino a questo momento e chissà che finalmente non abbia trovato anche lei il suo lieto fine.