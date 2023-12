Anna Tatangelo non lo nasconde: ''Sogno di essere co-conduttrice del Festival di Sanremo''

Gossip TV

Anna Tatangelo, coach di Io Canto Generation, confessa di sognare qualcosa di diverso per il futuro sul palco del Festival di Sanremo.

Coach di Io Canto Generation su Canale 5, Anna Tatangelo ha raccontato il suo nuovo ruolo televisivo e le emozioni che i giovani artisti riescono a trasmetterle, facendo poi una confessione su un sogno che la lega al Festival di Sanremo, ma non nelle vesti di cantante. Ecco cosa ha rivelato l’artista.

Anna Tatangelo tra Io Canto Generation e Sanremo

Dopo aver condotto con successo un programma che parla di sentimenti, sentimenti che sono sempre presenti nei testi delle sue canzoni, Anna Tatangelo è tornata sul piccolo schermo in un veste inedita, quella di coach di Io Canto Generation. Mamma protettiva oltre che cantante di fama, Anna ha svelato come si approccia ai giovani talenti in gara.

“Veramente come se fossero fratelli minori in qualche modo, anche se ho un figlio che ha la loro età, tredici anni. Però io sono diventata mamma molto giovane, a 22 anni, sicuramente il mio approccio è di grande sostegno proprio perché alla fine ho vissuto quell’esperienza di salire su un palcoscenico importante davanti a milioni di persone e so cosa vuol dire. È bello perché loro lo capiscono perché hanno dalla loro parte, oggi rispetto a prima, i social network. Quindi il loro impatto sarà immediato e leggeranno i pareri da parte del pubblico. Però è bello raccogliere questa voglia di fare musica, di arrivare. Poi devo dire che sono veramente dei ‘mostri’, nel senso buono, perché hanno una padronanza vocale incredibile ed è bello. È una cosa bella che comunque ti coinvolge, a me personalmente tantissimo. Vedo fare delle robe che dico mamma mia. Dovrebbero un po’ frenarsi per la paura, perché un conto è provare a casa nella cameretta, un conto poi è trovarsi su un palcoscenico davanti ad un pubblico, con l’orchestra che suona dal vivo. È bello".

Tatangelo è molto soddisfatta per questa opportunità, che la vede al fianco di altri cantanti con l’obiettivo di trovare il nuovo giovane cantante emergente. Dopo aver parlato del rapporto con gli haters sui social, confidando di essere molto felice nel vedere finalmente le persone reagire a tanto odio nel mondo del web con denunce e prese di posizione, ai microfoni di SuperGuidaTv, Anna ha ammesso che le piacerebbe tornare a Sanremo ma come co-conduttrice (non questo anno dato che Amadeus ha svelato chi lo affiancherà a febbraio 2024).

“Quest’anno non ho presentato nessun brano. Mi piacerebbe tantissimo come co-conduttrice perché ne ho fatti 8 di Festival di Sanremo e Sanremo mi ha visto ragazzina, donna, mamma e quindi tornare in quella veste lì sarebbe un sogno immenso. Non te lo posso negare“.