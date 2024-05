Angelina Mango pronta per la finale dell'Eurovision: "Cerco di non dare peso alla competizione, ma sono scaramantica"

Gossip TV

Dopo Amici e Sanremo 2024, Angelina Mango è pronta a conquistare l'Eurovision Song Contest.

Reduce da Amici e dall'ultima edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango è pronta a conquistare anche l'Eurovision Song Contest. Intervistata in esclusiva da Tv Sorrisi e Canzoni, la giovane cantautrice ha raccontato tutte le emozioni che sta vivendo alla vigilia della finale di Malmo, in programma sabato 11 maggio.

Tutte le emozioni di Angelina Mango

Sabato 11 maggio 2024 in diretta su Rai 1 andrà in onda la finale dell'Eurovision Song Contest. A rappresentare l'Italia sarà la giovane e amatissima cantautrice Angelina Mango che, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato come sta vivendo questa settimana e come è stato il post - Festival di Sanremo:

Un frullatore, ma sono contenta di come lo sto vivendo. Ho tante persone intorno che mi tengono con i piedi per terra, dal mio team alla mia famiglia. Un momento che ricorderò per sempre? Quando ho finito di cantare la prima sera a Sanremo è stato lo strappo di un cerotto. Avevo paura di viverlo male, invece mi sono divertita. Mi aspettavo grandi emozioni da Sanremo, ma non certo di divertirmi così tanto. La decisione di portare La Rondine, non era facile e avevo paura. Penso di aver fatto la cosa giusta. E lo dimostra l'amore che la canzone ha ricevuto.

Per quanto riguarda la sua preparazione all'Eurovision, Angelina ha dichiarato:

Con me ci saranno cinque ballerine, ragazze gentili ma dalla personalità forte. Mi sono presentata come un foglio bianco, tutte le paure che si hanno si tolgono lavorando. Sto accumulando più amore possibile, starò lontana da casa rischio di essere distratta da un mondo così gigante [...] Ho tagliato il brano a causa del regolamento, ma non è stato così traumatico. Le cose importante de La Noia sono l'umanità che traspare e l'energia, non erano racchiuse in 7/8 secondi...Qui ho trovato un'accoglienza e un calore incredibili. È stato assurdo.

Cerco di non dare peso alla competizione, vedo questa occasione come un Festival che unisce culture e nazioni, non penso tanto alla gara perché mi pare che vada in contrasto con la musica. Sono tra le favorite, mi pesa solo a livello scaramantico...i peperoncini me li porto nel dubbio...però mi fa piacere. Se all'estero vedono qualcosa di buono in me, pur non conoscendo il mio passato e la storia della mia famiglia, è ancora più gratificante.

Angelina e il rapporto con Maria De Filippi

Angelina ha poi ricordato il suo percorso nella scuola di Amici dedicando parole di stima e affetto alla conduttrice Maria De Filippi. A proposito del loro rapporto, la cantante ha confessato:

Abbiamo mantenuto un bel rapporto, per me è importante. Quando qualcuno che stimi così tanto ti sostiene, ha un altro valore. Anche se è impegnatissima, riesce a trovare del tempo per pensare a me e mandarmi un messaggio.

Ricordiamo che la finale dell'Eurovision andrà in onda sabato 11 maggio in diretta su Rai 1. Motivo per cui, Maria De Filippi ha deciso di spostare la semifinale di Amici 23 a domenica 12 maggio su Canale 5.