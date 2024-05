Amici 23, Sarah Toscano sbotta: "Non parlatemi di Martina, non è quello che..." (VIDEO)

Gossip TV

Nel corso del daytime di Amici 23 di oggi, 6 maggio, su Canale5, Sarah Toscano ha commentato i giudizi ricevuti nell'ultima puntata del Serale, sbottando contro un paragone con Martina Giovannini. Ecco cosa è successo!

Oggi ad Amici 23, i ragazzi si sono riuniti per commentare i giudizi ricevuti nella settima puntata del Serale, in onda su Canale5 sabato 4 maggio. Sarah Toscano, in particolare, ha ammesso di non essere molto contenta delle sue esibizioni.

Amici 23, Sarah Toscano abbattuta dopo il Serale: "Ecco, ho fatto c*****!"

Marisol ha ammesso di non aver trovato molto incisiva la performance di Sarah durante quest'ultima puntata del Serale e di averla preferita alle prove generali. A queste parole la cantante del talent di Amici di Maria De Filippi si è visibilmente abbattuta e ha chiesto un'onesta opinione di come fosse andata nell'ultima puntata. Petit ha provato a fare un paragone con Martina, eliminata nell'ultima puntata del Serale, ma Sarah ha sbottato:

"Ecco, ho fatto c*****! Ma non mi parlate di Martina, vi ho chiesto come sono andata io"

La cantante ha ripercorso le esibizioni della settima puntata del Serale di Amici 23 e ha ammesso di non sopportare più le critiche di Anna Pettinelli. La professoressa e speaker, in realtà, per la prima volta in questa puntata, ha rivolto dei complimenti a Sarah, ma poi ha continuato sminuendola come sempre e accusandola di fare solo "canzonette" e di avere la voce nasale. Sarah Toscano ha ammesso di sentirsi delusa da questi continui attacchi:

"Voglio una buona percezione di quello che faccio, poi mi riguardo e penso che schifo. Anna mi ha sempre detto che faccio canzonette leggere, sì, ho una voce più delicata di altre, come Martina, ma non avendo mai studiato canto, quando vado nelle parti più alte mi impanico. Non lo so, non è piacevole da sentire, però, che lei me lo ripete ogni volta e poi mi dà un guanto così, ho pensato solo a non fare brutta figura. L'ho cantanto contenta, perché la canzone dice "questa sono io, non ho paura di nascondermi" e quello era il mood con cui l'ho cantata"

Amici 23, Sarah si dice contenta dei commenti dei giudici

Tuttavia, Sarah Toscano ha anche ammesso di essere contenta dei giudizi ricevuti al Serale dai giudici, dopo alcune esibizioni, come la cover di Wrecking Ball. In quell'occasione, infatti, Giuseppe Giofrè le ha detto che l'avrebbe ascoltata per ore, così come anche Cristiano Malgioglio ha affermato che è bello vederla passare da un genere a un altro con tale naturalezza e l'ha definita una tigre.

Questo commento è piaciuto molto a Sarah, tanto che la cantante, dopo l'abbattimento iniziale, ha ritrovato il sorriso e si è detta stupita per questi bei commenti:

"Pensavo che cose del genere le dicessero a Holden, non a me. Però sono stata contenta di questo giudizio. Che bello, mi ha detto che sono una tigre! Bellissimo"

