Andrea Damante e Elisa Visari insieme in Sardegna, una foto li incastra!

Andrea Damante e Elisa Visari sono tornati a fare coppia fissa? Una foto pubblicata dall'influencer su Instagram conferma il ritorno di fiamma con la vacanza in Sardegna.

Andrea Damante è tornato a fare coppia fissa con Elisa Visari? La fine della loro relazione ha fatto scalpore tra gli appassionati di gossip, ma ora sembra sia tornato il sereno. Ad incastrarli una Ig Stories della bella influencer, scattata durante la recente vacanza in Sardegna.

Andrea Damante torna con Elisa Visari?

La fine della relazione tra Elisa Visari e Andrea Damante ha creato non pochi gossip, seguiti passo passo dalle appassionate e dalle fan della coppia. Si mormorò, infatti, che la rottura fosse dovuta a nientedimeno che l’ex fidanzata storica del deejay veronese, Giulia De Lellis, anche lei single dopo la rottura con Carlo Beretta. Nulla di fatto, tuttavia, dato che i due si sono incontrati a Roma per motivi lavorativi anche se Giulia non ha nascosto che tornerebbe a far coppia con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Elisa, nel frattempo, ha frequentato Simone Susinna ma la relazione non è decollata, sembra a causa della mancata intenzione dell’attore di impegnarsi seriamente. Ed ecco che sono tornati sempre più insistenti i gossip sul ritorno di fiamma, con avvistamenti a Ibiza e in noti locali milanesi, anche se nessuno scatto ha mai mostrato i due ex vicini al punto da poter confermare le ipotesi. Ora, tuttavia, arriva un nuovo indizio eclatante.

Damante e Visari insieme in Sardegna

Quando Andrea Damante e Elisa Visari si sono detti addio, senza fornire alcuna spiegazione ai loro numerosi fan, era chiaro sin da subito che il deejay veronese volesse in qualche modo recuperare il rapporto. E, ad oggi, sembra che Damante sia riuscito nell’impresa di far tornare sui proprio passi la bella attrice e influencer. Secondo una segnalazione di Deianira Marzano, infatti, i due sarebbero proprio in questi giorni in vacanza insieme in Sardegna.

Le prove? Una Ig Stories della Visari in cui si mostra in macchina con un paio di occhiali da sole a specchio, che riflettono la figura di Andrea che avrebbe scattato la foto alla sua fidanzata. Insomma, anche se non ne hanno ancora fatto parola con nessuno né tantomeno si sono mostrati nuovamente insieme su Instagram, sembra che Andrea e Elisa abbiano fatto pace. Almeno per il momento!