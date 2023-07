Amici22, Angelina Mango e Maddalena Svevi ai ferri corti? Un indizio social scatena il dubbio!

Gossip TV

Tra le due ex allieve di Amici, Angelina Mango e Maddalena Svevi non corre buon sangue? Un indizio social fa preoccupare i fan!

Due tra le allieve della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale5, sarebbero ai ferri corti: stiamo parlando di Angelina Mango e Maddalena Svevi.

Amici22, Angelina Mango e Maddalena Svevi non si sopportano? Spunta un indizio social

Angelina Mango, in questo periodo, si gode il trionfo nato dal suo album, che ha scalato le classifiche musicali italiane, e la vittoria del Disco di Platino, cn il suo singolo Ci vediamo domani, festeggiata anche da Lorella Cuccarini. Maddalena Svevi, ugualmente, è impegnata in diversi eventi legati al mondo della danza: la possiamo vedere esibirsi sul palco di Battiti Live, insieme ad altri allievi del talent.

Tuttavia, non è per i loro successi professionali che sono finite sulle pagine di gossip: infatti, come riporta Novella2000, Angelina Mango e Maddalena Svevi potrebbero non essere in buoni rapporti. A smascherare questa presunta antipatia, ci sarebbe un dettaglio social che non è passato inosservato. Si tratta di un indizio che alcuni fan hanno notato e che li ha messi subito in allarme: Angelina ha tolto il segui su Instagram a Maddalena Svevi.

Già prima di lei, anche Wax ha deciso di unfolloware l'ex compagna del talent, la quale, al contrario, continua a seguire sia Wax sia Angelina sui social. Per quanto riguarda la ballerina e l'allievo di Arisa, si è vociferato di un presunta lite, avvenuta dietro le quinte di Amici Full Out, ma nel caso di Angelina invece? Sicuramente, emergeranno dei dettagli, nel caso in cui si sia trattato di una vera lite, anche se in molti sospettano che possa trattarsi solo di un bug dell'app e che tra le due i rapporti siano più che idilliaci.

