Amici 22, Angelina Mango vince il Disco di Platino: la reazione di Lorella Cuccarini!

La seconda classificata ad Amici, Angelina Mango, ha vinto il Disco di Platino. Ecco come ha reagito Lorella Cuccarini!

Angelina Mango è arrivata seconda nella Finale di Amici22, che ha visto trionfare Mattia Zenzola, ma il suo talento le sta facendo ottenere importanti riconoscimenti anche fuori dal talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Oltre ad aver completato il suo instore tour e aver annunciato le date del suo primo tour ufficiale, con alcune delle date già sold out, Angelina Mango ha anche pubblicato il suo primo album e con il singolo Ci pensiamo domani ha totalizzato su Spotify i 18 milioni di stream. Una grande soddisfazione per la giovane artista, come lei stessa ha confessato.

Con il suo singolo, oramai diventata una delle hit dell'estate, Angelina ha così vinto il Disco di Platino. A rivelarlo è stata lei stessa, pubblicando uno scatto di sé da bambina, ancora incredula per questo traguardo:

"Oh, sta qua ha fatto il Disco di Platino!"

Tra i vari commenti che sono giunti, con auguri e congratulazioni, come quelli di Cricca e Alessio Cavaliere, si è fatto notare quello della sua coach nel talent di Canale5: Lorella Cuccarini, infatti, ha voluto mostrare pubblicamente il suo sostegno alla sua più brilante allieva, pubblicando un entusiasta "Dajeeee" con tanto di emoji con il cuore in fiamme e ha ricondiviso sul suo account Twitter il post di Angelina. Le due hanno da sempre un rapporto speciale: Angelina si è distinta nella sua scuola per la sua bravura nel canto, ma anche per la profondità e maturità rispetto ai compagni e Cuccarini - che ritornerà come prof nella prossima edizione - l'ha sempre incoraggiata a dare il meglio, non smettendo mai di credere nel talento e nelle grandi capacità della sua allieva.

