Amici, uno degli ex allievi sta frequentando uno dei professionisti del talent?

Amici, uno degli allievi dell'ultima edizione starebbe frequentando uno dei professionisti

A riportare l'indiscrezione è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza. Dal suo profilo Instagram, infatti, ha lanciato la news bomba, promettendo di rivelare presto l'identità dell'allievo in questione. Il rumor riguarda, perciò, uno degli allievi dell'ultima edizione, la ventitreesima del talent, e un ballerino professionista:

" Boom! Un ex di Amici frequenta uno dei professionisti! Appena so di più vi dico di chi si tratta!"

Non sarebbe la prima volta che una simile indiscrezione ha iniziato a circolare: già durante il talent, si vociferava di una simpatia tra Giulia Stabile e Kumo, allievo di Emanuel Lo e ballerino di talento.

Al momento l'identità delle persone coinvolte è ancora un mistero, ma sui social ci si è già interrogati su chi possano essere.

Amici, chi è la coppia di cui parla Amedeo Venza?

Dopotutto, alcuni dei ragazzi di questa edizione hanno intrecciato legami molto stretti tra loro e non sono poche le coppie che si sono formate: Mew e Matthew, Petit e Marisol, ma anche Malìa ha una ragazza conosciuta fuori dal talent. Gaia e Mida erano una coppia e nonostante la ballerina sia apparsa durante il tour instore del cantante, la loro situazione non è ancora molto chiara.

In realtà, dalle parole di Venza non è specificato che si tratti di un allievo dell'ultima edizione, anche se l'esperto di gossip ha deciso di pubblicare la notizia condividendo uno scatto degli allievi del Serale di Amici 23. Se non si riferisse ai ragazzi di quest'anno, allora, ci sarebbe un'altra possibile coppia, di cui vi abbiamo già accennato.

Stiamo paraldno di Isobel Kinnear e di Alessio Gaudini, entrambi ex allievi del programma e la ballerina australiana è una professionista di Amici da questa edizione. Che siano loro la coppia di cui parlava Amedeo Venza? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

