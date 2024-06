Amici 22, Isobel Kinnear ha un nuovo amore? Spuntano alcuni indizi!

Gossip TV

L'ex allieva di Amici 22, la ballerina Isobel Kinnear potrebbe aver ritrovato l'amore dopo la fine della sua storia con Giovanni Cricca? Ecco cosa sappiamo!

L'ex allieva di Amici 22 e attuale ballerina professionista del talent Isobel Kinnear potrebbe aver trovato un nuovo amore dopo la fine della sua storia con Giovanni Cricca, cantante che ha preso parte alla sua stessa edizione del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 22, Isobel Kinnear ha un nuovo amore?

Dopo essere arrivata tra i finalisti della precedente edizione di Amici di Maria De Filippi, Isobel Kinnear è tornata nel talent come professionista, per la gioia dei fan che l'hanno vista esibirsi insieme ai giovani talenti della ventitreesima edizione come Lucia Ferrari e Kumo.

La ballerina dovrebbe tornare anche per la prossima stagione del talent show, ma negli ultimi giorni si è tornato a parlare di lei non per il suo innegabile talento, ma per alcuni rumors su una nuova storia d'amore che la vedrebbe protagonista. A sostegno di queste voci sono spuntati diversi indizi sui social che hanno fatto pensare che Isobel abbia ritrovato l'amore dopo la fine della storia con Giovanni Cricca, altro ex allievo della scorsa edizione e con cui Isobel ha avuto una storia di diversi mesi.

L'indizio che ha fatto ipotizzare ai fan che Isobel sia di nuovo innamorata è un video apparso su X nel quale la ballerina fa una sorpresa a un altro ex allievo del talent: Alessio Gaudino. Quest'ultimo ha preso parte ad Amici 15 e ha poi proseguito la sua carriera in vari spettacoli e ballando per diverse star internazionali. Il ballerino ha preso parte all'edizione vinta da Irama ed è anche riuscito ad arrivare in finale, mancando però la vittoria.

Nel filmato Isobel fa una sorpresa ad Alessio Gaudino, presentandosi alle spalle e cogliendolo di sorpresa. Il ballerino si trova a Desenzano del Garda ed è sorpreso di trovarsi davanti Isobel, ma non nasconde la gioia e la abbraccia con forza. Secondo alcuni all'abbraccio sarebbe seguito un bacio che ha fatto pensare che tra i due ci sia del tenero.

Bacio sì o bacio no tra Isobel e Alessio Gaudino? pic.twitter.com/a5kzj3JgsR — AMICI NEWS (@amicii_news) June 14, 2024

Amici 22, la fine della storia tra Isobel Kinnear e Giovanni Cricca!

L'anno scorso, Isobel Kinnear è uscita dal talent di Amici 22 da single, avendo deciso di chiudere la frequentazione con Cricca e preferendo concentrarsi sul suo percorso nella scuola. Tuttavia, al di fuori del talent, i due avevano ripreso a frequentarsi e si erano mostrati sui social durante tutta l'estate, innamorati e spensierati.

Purtroppo, l'idillio era durato poco e dopo settimane di rumors, alimentate dall'assenza di foto di coppia sui profili social di entrambi, Cricca aveva rivelato che la sua storia con Isobel era terminata. Già durante le vacanze di Natale 2023 i due non erano apparsi insieme e nei primi di gennaio Cricca aveva dato la conferma che tra lui e la ballerina era tutto finito.

Su Instagram, il cantante ha pubblicato un lungo e amaro sfogo, svelando che stava ancora molto male e che non riusciva a concentrarsi su nulla, per via del dolore che provava per la fine della storia con Isobel:

"Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male . Non so se riuscirò a reggere il peso della musica e della fama, ma so che lo amo. Non so...Ma so che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere."

