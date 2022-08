Amici, svelata la data d'inizio: ecco quando tornerà in onda il talent show di Maria De Filippi

Gossip TV

Fervono i preparativi per la ventiduesima edizione di Amici!

Cresce l'attesa per la ventiduesima edizione di Amici. Proprio nelle ultime ore, è stata svelata la data d'inizio. Stando a quanto riportato dalla pagina AmiciiNews, le porte della scuola più amata e seguita d'Italia si apriranno il prossimo 18 settembre 2022.

Ecco quando tornerà in onda Amici

Manca davvero poco all'inizio della nuova edizione di Amici. A differenza degli anni passati, infatti, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi tornerà in onda a settembre, più precisamente il 18. A rivelarlo la pagina social di AmiciiNews: "#Amici22 da domenica 18 settembre su Canale 5".

Tante le novità anche nel cast dei professori della scuola. Stando alle ultime indiscrezioni, Anna Pettinelli e Veronica Peparini non faranno più parte del programma e al loro posto arriveranno Arisa ed Emanuel Lo. Confermati i veterani Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Per quanto riguarda invece gli allievi della ventiduesima edizione di Amici, sembrerebbe che il ballerino Mattia Zenzola stia facendo i casting per tornare nella scuola e riprendere il suo percorso. Ricordiamo che l'ex allievo di Raimondo Todaro era stato costretto ad abbandonare la scuola a un passo dal Serale per un infortunio.

