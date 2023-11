Amici, Simona Ventura difende il programma dalle accuse di un'ex giurata: "Ero presente e vedevo tutto"

Gossip TV

Simona Ventura smentisce Heather Parisi: la verità della conduttrice su Amici.

Heather Parisi è finita al centro delle polemiche per le sue ultime dichiarazioni su Amici. A sbugiardare la showgirl e ballerina, che ha accusato il talent show di Canale 5 di essere artefatto, ci ha pensato l'amata conduttrice Simona Ventura in un'intervista rilasciata a Vanity Fair Stories.

Simona Ventura sbugiarda Heather Parisi

Ospite di una nuova puntata di Vanity Fair Stories, Simona Vantura si è sbilanciata sulle sue famose colleghe e colto l'occasione per difendere Amici dalle accuse mosse da Heather Parisi. Per chi non lo sapesse, la nota showgirl e ballerina ha recentemente ricordato la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi tirando in ballo dei copioni da seguire:

Poi lei dice delle cose… ha detto di Amici che era tutto preimpostato. Nulla, nemmeno una paletta, semmai una palettata in testa! Ti giuro c’ero anche io e vedevo tutto. Assolutamente no, nulla di falso. Ero una giurata accanto a lei e non c’è niente di organizzato.

Come reagirà la Parisi? Deciderà di replicare e chiarire la sua posizione? Ricordiamo che l'appuntamento con Amici è per domenica 3 dicembre 2023 su Canale 5. I ragazzi ancora in gara sono: Sofia, Kumo, Lucia, Simone, Dustin, Marisol, Gaia, Nicholas e Giovanni, Ayle, Matthew Holy Francisco, Martina, Sarah, Mida, Mew, Lil Jolie, Holden e Petit.

