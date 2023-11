Amici 23, Chiara Porchianello e Stella Cardone tornano sui social dopo l'eliminazione dal talent show

Gossip TV

Chiara e Stella fuori da Amici 23: le prime dichiarazioni sui social delle due ex allieve.

L'ultima puntata della 23esima edizione di Amici, andata in onda ieri domenica 26 novembre su Canale 5, ha visto l'eliminazione dalla scuola della ballerina Chiara Porchianello e della cantante Stella Cardone. Due eliminazioni inaspettate che sono state commentate sui social proprio dalle dirette interessate.

Le prime parole sui social di Chiara Porchianello e Stella Cardone

Ieri, domenica 26 novembre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici ricca di colpi di scena e che ha visto l'eliminazione dal talent show di ben due allieve. Stiamo parlando di Chiara Porchianello e Stella Cardone, che hanno perso entrambe la sfida proposta dai loro professori. A poche ore dalla loro uscita di scena, le due sono tornate sui social per fare un bilancio della loro esperienza nella scuola e ringraziare tutti per il sostegno ricevuto. La prima è stata la ballerina di Emanuel Lo:

Oggi si conclude il mio percorso ad Amici. Avrei voluto potesse durare di più, ma esco con serenità, tante nuove informazioni e più consapevolezza su chi sono. Nonostante qualche piccolo rimpianto, so bene che non è la fine di nulla. Grazie di cuore a chi mi ha supportato e incoraggiato, da dentro e da fuori, alla pazientissima redazione, ai professori, a ogni singolo professionista e soprattutto, grazie Maria per l’occasione e le belle parole spese oggi per me. In bocca al lupo ai miei compagni, vi voglio bene, mi mancherete tanto!!

A farle eco Stella che, subito dopo la messa in onda della puntata di Amici, è intervenuta sui social affermando:

Si conclude qui la mia bellissima esperienza ad Amici. Grazie a tutte le persone che mi hanno seguita in questo percorso che mi ha regalato tante emozioni, e ringrazio il programma per avermi dato quest’opportunità di crescita in cui ho imparato tanto. Faccio un grande in bocca al lupo ai miei amici che continuerò a supporterò da fuori.

