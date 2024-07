Amici, Rudy Zerbi si sbottona su Annalisa: ''Incarna il modello ideale''

Gossip TV

Rudy Zerbi, professore della scuola di Amici di Maria De Filippi, si prepara a tornare a settembre nel talent show di Canale 5, intanto parla di Annalisa.

Sebbene la nuova stagione di Amici, l’amato talent show di Maria De Filippi, arriverà solamente a settembre, Rudy Zerbi non si ferma mai e continua il suo lavoro nella musica anche in vacanza. Il professore del programma di Canale 5 ha rivelato il suo rapporto con gli ex alunni, parlando in particolare di Annalisa.

Amici, Rudy Zerbi torna a settembre

Da diversi anni, Rudy Zerbi è uno dei professori di Amici l’amato talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La nuova edizione tornerà a settembre 2024 con nuovi volti che stanno facendo i casting proprio in queste settimane, sperando di poter entrare in questo programma che fa emergere talenti veri nel mondo della musica e della danza. Parlando proprio degli ex alunni a Tv Sorrisi e Canzoni, Rudy ha rivelato:

“Provo per tutti una grande empatia, quel sentimento che hai verso chi insegue un sogno e lo realizza. Maria De Filippi li scopre, noi li aiutiamo, diamo consigli, forniamo le basi perché ognuno intraprenda il proprio percorso”.

Il professore di canto è in vacanza a Riccione in questo periodo dell’anno ma non riposa mai. Condurrà, infatti, ben due eventi musicali perché non riesce proprio a tenersi alla larga da questo mondo che ama sopra ogni cosa. Zerbi, inoltre, ha fatto una rivelazione su Annalisa, la cantante dei record.

Amici, Rudy Zerbi rivela cosa pensa di Annalisa

Negli anni tantissimi ex alunni di Amici hanno preso dominio del panorama musicale, percorrendo una carriera di spicco con tantissimi fan, album venduti e successi uno dietro l’altro. Tra tutti spicca Annalisa, che è la cantante che ha venduto più dischi con “Sinceramente”, lanciato sul palco del Festival di Sanremo. Su di lei si è sbottonato anche Rudy Zerbi che ha ammesso:

“Annalisa è quella che definisco l’alunna perfetta, ha dato molta importanza alla scuola. Incarna il modello ideale di chi ha seguito con grande dedizione e riconoscenza il percorso fatto”.

Il professore di Amici è molto legato ad Annalisa, come dimostra il recente ricordo che ha condiviso con la cantante sui social, e ha molta stima del suo percorso anche alla luce del rispetto che lei ha avuto della sua partenza nel talent show di Maria De Filippi.

