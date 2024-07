Annalisa è la cantante di Amici che ha venduto più copie, batte anche Irama!

Gossip TV

Nuovo record di vendite per Annalisa, la talentosa cantante che ha conosciuto la fama grazie ad Amici il talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

Annalisa è inarrestabile. Dopo aver preso parte alla scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi che da oltre un ventennio sforna talenti, la cantante ha visto decollare la sua carriera e ora è lei l’ex allieva che ha venduto più copie, superando anche Irama.

Annalisa da Amici a super star

Nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi che da oltre un ventennio sforna grandi talenti nel panorama musicale e della danza, Annalisa ha vissuto un percorso intenso e ha imparato a farsi conoscere dal pubblico di Canale 5. La ligure, laureata in Fisica e con la chioma rossa, ha fatto un bel percorso nel programma e ha poi perfezionato la sua musica e il suo talento con tanto studio, cercando di creare un percorso che spiccasse tra quello dei suoi colleghi.

Negli anni, dalla scuola più famosa della televisione italiana, sono emersi tanti talenti che ad oggi sono tra i cantanti più amati come Irama, Emma, Alessandra Amoroso, Enrico Nigiotti, i The Kolors, Elodie e tanti altri. Dopo la sua ultima esperienza sul palco del Festival di Sanremo, dopo per un soffio non si è portata a casa la vittoria, il successo di Annalisa è ancora più forte e il numero dei suoi sostenitori aumentato, affascinato anche dal grande cambiamento di questa artista che ora è una femme fatale sicura di sé, con look che lasciano senza parole come quelli sensuali ed eleganti portati con fierezza sull’Ariston. Ora, Annalisa ha battuto tutti i suoi ex colleghi di Amici, ecco perché.

Annalisa supera Irama, quante copie ha venduto

Da allieva a superstar, Annalisa è l’esempio che quando si ha talento e si vuole qualcosa lottando con i denti per emergere, il successo premia. La cantante ligure ha definitivamente battuto tutti i suoi ex colleghi di Amici, compreso il popolarissimo Irama, diventando la cantante che ha venduto più copie con le 400mila di “Sinceramente”, brano che ha portato all’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Dopo aver ottenuto questo nuovo record, Annalisa ha annunciato di star lavorando già al suo prossimo album e i fan sono felici di questa notizia. Nel frattempo, anche un’altra artista di Amici è finita al centro delle notizie per la sua replica (perfetta) alle critiche sull’aspetto fisico. Critiche che, purtroppo, piovono sempre più spesso da parte degli haters.

