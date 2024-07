Amici, Rudy Zerbi pubblica un tenero ricordo con Annalisa: 14 anni di amicizia tra il produttore e la cantante!

Gossip TV

Annalisa è stata una delle allieve di Amici e tra lei e Rudy Zerbi c'è sempre stato un rapporto di stima: ecco come il produttore musicale ha festeggiato i 14 anni di amicizia con la cantante!

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi si forgiano legami che talvolta sono destinati a durare per anni, addirittura decenni. Condividere un sogno, ottenere il sostegno dei professori e la loro stima diventano collanti che uniscono per la vita. Ed è quello che è successo a Rudy Zerbi, prof molto amato per la sua bravura e ironia, e ad Annalisa, una delle cantanti più amate dal pubblico e che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica proprio nella scuola di Canale5.

Amici, Rudy Zerbi pubblica un dolce ricordo con Annalisa: la foto risalente a 14 anni fa!

Annalisa è stata tra le allieve della decima edizione del talent e Rudy Zerbi era uno dei professori che hanno sempre avuto fiducia nelle sue capacità e che ha sempre creduto nel suo talento. La sua stima non è mai vacillata nel corso degli anni e anzi il suo pensiero positivo sulla cantante ha continuato a crescere, visti anche i successi a cui Annalisa è andata incontro.

Di recente, a Verissimo, Rudy Zerbi ha commentato positivamente il percorso della cantante fuori dalla scuola, ricordando quanto sia stata un'allieva modello, sempre pronta a spingersi oltre le sue capacità:

" Annalisa rimane ancora oggi il livello assoluto di allieva modello. Sempre pronta, faceva sempre quel qualcosa in più"

I due si sono anche rivisti in videochiamata, in una delle prime puntate del Serale dell'ultima edizione: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano avevano entusiasmato i fan con un guanto di sfida in cui si erano esibiti sulle note dei principali successi di Annalisa. Vedere Zerbi con una vistosa parrucca con tanto di frangetta e le calze autoreggenti con i tacchi ha spinto Maria De Filippi a videochiamare Annalisa per mostrarle il divertente siparietto. Inutile dire che la cantante non ha trattenuto le risate al vedere come si era conciato il suo professore.

Amici, Rudy Zerbi e il tenero ricordo con Annalisa: un rapporto di stima che dura da 14 anni

Così, per festeggiare questo rapporto duraturo che ancora li unisce, Rudy Zerbi ha pubblicato una foto risalente alla partecipazione di Annalisa alla decima edizione di Amici. All'epoca, la vittoria andò a Virginio, mentre Annalisa non riuscì a trionfare, eppure, a distanza di anni, la cantante è diventata una delle più note artiste del panorama musicale nostrano, confermando che, spesso, il talento va oltre la vittoria di un programma.

Nello scatto pubblicato da Zerbi si nota una versione molto più giovane del produttore e dell'artista, entrambi sorridenti mentre dirigono lo sguardo verso l'obbiettivo. A corredo della foto, il produttore musicale ha aggiunto come didascalia:

"Altroché storie brevi...Amici da Amici 10!"

La stessa Annalisa ha commentato emozionata il post con un sentito "Love u Rudy", mentre altri fan hanno tempestato di affetto lo scatto, congratulandosi con Zerbi per "aver tirato fuori un capolavoro", riferendosi all'enorme talento di Annalisa. Ma, Rudy Zerbi ha semplicemente replicato che il merito non è suo, perché il talento di Annalisa è innegabile e che lui ha avuto la fortuna di trovarla ad Amici 10.

