Amici, Rudy Zerbi omaggia gli ex allievi sul palco dell'Ariston con un post: ma qualcosa non va...

Gossip TV

Sul palco dell'Ariston, nel corpo di ballo sono presenti alcuni ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Rudy Zerbi ha pensato bene di festeggiare il loro successo in questo Fesitval di Sanremo 2024 con un post Instagram, ma sembra che si sia dimenticato di qualcuno...

Amici di Maria De Filippi arriva anche a Sanremo2024: diversi ex ballerini del talent di Canale5, infatti, fanno parte del corpo di ballo che accompagna le esibizioni dei cantanti in gara alla kermesse canora, per non parlare dei 7 Big in gara proveniente da Amici. Per celebrare il loro successo, Rudy Zerbi, professore della scuola, ha pubblicato un post per questi ex allievi presenti all'Ariston, ma sembra che si sia dimenticato qualche nome della lista...

Amici, Rudy Zerbi saluta gli ex allievi presenti al Festival di Sanremo 2024, ma se ne dimentica due!

Ieri sera, 6 febbraio, è iniziato ufficialmente la 74esima edizione del Festival di Sanremo, il quinto sotto la conduzione artistica di Amadeus. Sull'Ariston sono, però, presenti, non solo ben 7 cantanti provenienti dalla scuderia di Amici di Maria De Filippi, ma anche diversi ballerini che si esibiscono con il corpo di ballo della kermesse.

Per festeggiare questo loro successo, il prof del talent Rudy Zerbi ha pubblicato un post con cui ha riservato un pensiero ad alcuni di loro: creando un collage di foto degli allievi presenti al Festival di Sanremo2024, il coach di canto ha così commentato il loro successo:

"Sarà un'emozione seguirvi al Festival dopo avervi visti studiare e crescere per inseguire il Sogno. Viva Sanremo, viva la Musica!"

Nel collage compaiono Alessandra Amoroso, Annalisa, Angelina Mango, Stash dei The Kolors, Emma Marrone, Sangiovanni e Irama. Ma, nella lista di Zerbi sono rimasti esclusi Alessio Mannini e I Santi Francesi, come gli hanno fatto notare diversi utenti, commentando il post del produttore.

Scopri le ultime news su Amici