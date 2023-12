Amici 22, Angelina Mango tra i big di Sanremo 2024 realizza il suo sogno di bambina! [VIDEO]

Gossip TV

Angelina Mango, seconda classificata di Amici 22, farà parte della prossima edizione del Festival di Sanremo, realizzando così il suo sogno di bambina!

Continua luminoso il percorso di Angelina Mango, seconda classificata ad Amici 22: la cantante, infatti, dopo i numerosi successi del suo album, farà parte dei big di Sanremo 2024, coronando il suo sogno di bambina.

Amici 22, Angelina Mango a Sanremo 2024 corona il suo sogno di bambina!

Nella giornata di ieri, domenica 3 dicembre, Amadeus ha annunciato i nomi dei Big del prossimo Festival di Sanremo: tra loro, anche la cantante del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Angelina Mango. Insieme a lei, anche altri ex allievi dei programmi Mediaset, come Annalisa, Alessandra Amoroso e i The Kolors.

Non pochi mesi fa, Angelina aveva risposto a proposito di una sua possibile ammissione al Festival, dicendosi dubbiosa:

"Il festival è lontano, chi può dirlo? Nemmeno pensavo che sarei entrata ad Amici, un anno fa. Se arriverà ben venga"

Dopo l'annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Angelina ha pubblicato sui social una sua foto di bambina sulle montagne russe, a indicare il suo stato d'animo alla splendida notizia. Ma, intanto, sul web è apparso anche un video dei suoi genitori, Laura Valente e Mango - che hanno partecipato entrambi a Sanremo - in un'intervista fatta loro da Pippo Baudo. Nel corso della chiacchierata, Laura Valente - ospite in questa edizione di Amici - ha rivelato che il sogno della sua bambina è proprio salire sul palco dell'Ariston:

"La piccolina è contenta e voleva venire alle prove. Chiedeva che canzone avrebbe cantato"

angelina di sei anni realizzerà il suo sogno😭 pic.twitter.com/XrvktC01hL — paola༄ (@_endlessfun_) December 3, 2023

Scopri le ultime news su Amici